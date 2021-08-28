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Собаки обглодали труп пожилой жительницы Воронежа

  /   Обновлено: 28 августа 2021 21:44
Происшествия
Собаки обглодали труп пожилой жительницы Воронежа
pxfuel.com

Воронеж, 28 августа. Правоохранители нашли в одной из многоэтажек города тело пенсионерки. По имеющимся данным, оно пролежало там несколько суток.

Инцидент произошел на проспекте Труда. Оперативники не обнаружили на трупе признаков насильственной смерти. Однако он был обглодан собаками.

Известно, что женщина держала в квартире двух псов и кошку. Также она всегда находилась на связи с родственниками. Именно они начали беспокоиться после того, как пенсионерка несколько дней не отвечала на телефонные звонки и не открывала дверь.

Родные женщины сообщили о случившемся в полицию. Правоохранители смогли попасть в квартиру скончавшейся. Сейчас криминалисты устанавливают детали смерти 72-летней местной жительницы.

Еще одна собака покусала ребенка в детском саду Челябинска. Пес принадлежал воспитательнице.

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труп собаки воронежская область
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