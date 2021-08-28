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Посол России в Кабуле Жирнов рассказал о взаимодействии с США по Афганистану

  /   Обновлено: 28 августа 2021 21:37
Политика
Посол России в Кабуле Жирнов рассказал о взаимодействии с США по Афганистану
Global Look Press  /  Ahmad Masood/ZUMAPRESS.com

Кабул, 28 августа. Москва и Вашингтон не имеют проблем во взаимодействии по Афганистану, заявил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Жирнов также отметил, что ситуация вокруг Панджшерского ущелья остается спокойной. Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) понимают важность договоренностей. Об этом российский посол рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Ситуация вокруг Панджшера - это потенциальный нарыв. В прошлом эфире я передал сигнал талибов. С тех пор <…> из-за того, этот сигнал был сразу же растаскан всеми информагентствами, там все спокойно», — сказал он.

При этом Жирнов отметил, что талибы стараются избегать крови. У них есть все возможности взять Панджшер за день, но они этого не делают. Между российским и американским посольством сохраняется взаимодействие, включая вопросы вывоза граждан из Афганистана.

Ранее специальный корреспондент ФАН Кирилл Романовский рассказал, что обстановка в Афганистане остается относительно спокойной. В пятницу ситуация в Кабуле стабилизировалась.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул талибан жирнов
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