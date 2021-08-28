Активисты Южного Судана выступили за отставку президента Сальвы Киира

Джуба, 28 августа. Народная коалиция за гражданские действия Южного Судана (PCCA) осудила сотрудников военной разведки сил обороны страны, обвинив их в противоправных действиях в отношении мирных активистов. Об этом сообщает издание Sudans Post.

По словам представителей PCCA, силовики арестовали епископа Евангельской пресвитерианской церкви и лидера гражданского общества в округе Йей-Ривер. Их поместили в центр содержания под стражей без предъявления обвинений.

Народная коалиция в публичном заявлении также осудила в дезинформации генерала Маджака Акека, который назвал мирные митинги незаконными.

«Во время брифинга для СМИ Генеральный инспектор и представитель Национальной полицейской службы Южного Судана ввел общественность в заблуждение. Он сказал, что демонстрации РССА не зарегистрированы и являются преступными», — уточнили они.

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Активисты обратили внимание, что Маджак Акек в своем выступлении не сослался ни на одну статью конституции, которые запрещают мирные митинги.

«Они не смогли объяснить общественности, почему закон разрешает только спонсируемые правительством демонстрации. Ярким примером может послужить акция против Временных сил безопасности Организации Объединенных Наций в Абьее (ЮНИСФА) 12 августа 2021года, проведенная в Авейле, штат Северный Бахр-эль-Газаль», — говорится в заявлении.

Представители Коалиции добавили, что официальные лица Джубы через силовые структуры запугивают лидеров общественных организаций. В частности, они следят за активистами и угрожают им тюремным заключением в случае выхода на протесты.

«Власти начали размещать вооруженных сотрудников национальной безопасности в офисах организаций гражданского общества и усиливать необоснованное наблюдение за их руководителями. РССА позже проинформировали, что этих людей, в случае необходимости, арестуют до начала демонстрации, запланированной на 30 августа», — говорится в заявлении.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Организаторы митинга собираются выйти на улицы в понедельник, чтобы призвать к свержению администрации президента Сальвы Киира. Ожидается, что Народная коалиция за гражданские действия и ряд других общественных организаций направятся к президентскому дворцу в Джубе, а также в государственный секретариат с призывом об отставке главы Южного Судана.