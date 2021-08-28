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Владимир Путин составил список кандидатов на пост главы КЧР

  /   Обновлено: 28 августа 2021 21:04
Политика
Владимир Путин составил список кандидатов на пост главы КЧР
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Черкесск, 28 августа. Президент России Владимир Путин список кандидатов на должность главы Карачаево-Черкесской Республики. Информация появилась на сайте местного парламента.

Глава государства предоставил перечень, в который вошел депутат парламента КЧР Акбаев Ренат Анзорович. Также в список вошел другой народный избранник Жедяев Олег Евгеньевич. Кроме того, одним из кандидатов стал действующий глава республики Темрезов Рашид Бориспиевич.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с инцидентом на складах в Жамбылской области. Кроме того, он пожалел скорейшего выздоровления всем пострадавшим

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