Владимир Путин составил список кандидатов на пост главы КЧР

Черкесск, 28 августа. Президент России Владимир Путин список кандидатов на должность главы Карачаево-Черкесской Республики. Информация появилась на сайте местного парламента.

Глава государства предоставил перечень, в который вошел депутат парламента КЧР Акбаев Ренат Анзорович. Также в список вошел другой народный избранник Жедяев Олег Евгеньевич. Кроме того, одним из кандидатов стал действующий глава республики Темрезов Рашид Бориспиевич.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с инцидентом на складах в Жамбылской области. Кроме того, он пожалел скорейшего выздоровления всем пострадавшим