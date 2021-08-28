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Сарик Андреасян жестко раскритиковал Леру Кудрявцеву из-за шутки на «Новой волне»
Шоу-бизнес
Сарик Андреасян жестко раскритиковал Леру Кудрявцеву из-за шутки на «Новой волне»
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 28 августа. Режиссер, сценарист и продюсер Сарик Андреасян крайне нелестно отозвался о телеведущей и актрисе Лере Кудрявцевой из-за ее высказывания на конкурсе «Новая волна».

Кинодеятель опубликовал на своей странице в Instagram видео с участием Кудрявцевой. Андреасян показал, как знаменитость, ставшая ведущей на музыкальном фестивале в Сочи, пошутила о его творчестве.

«Они как фильмы Сарика Андреасяна — их много, но, как говорится, хорошего мало», — заявила актриса со сцены «Новой волны».

Режиссер резко раскритиковал телеведущую за это высказывание. Он предположил, что Кудрявцева живет «в мире заблуждений» и не имеет представления о его личности.

«Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала?» — возмутился сценарист.

Разозлившийся Андреасян обрушился не только на актрису, но и на весь шоу-бизнес. По мнению режиссера, в этой сфере остались только плохие, морально устаревшие ведущие и певцы.

Сценарист призвал Кудрявцеву проверять информацию, которую она озвучивает, и назвал «тупой» шутку телеведущей. Продюсер предположил, что эту реплику написали для актрисы люди, плохо понимающие в киноиндустрии.

«Это не требует ответа от вас. Мне просто стыдно за вас», — заключил Андреасян.

Режиссер ранее приступил к съемкам нового сериала «Ресторан по понятиям». Андресян назвал этот проект смесью самоиронии, юмора и добра.

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