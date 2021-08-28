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Депутат партии «Ан-Нахда» подал в суд на президента Туниса Каиса Саида
Весь мир
Депутат партии «Ан-Нахда» подал в суд на президента Туниса Каиса Саида
Pr Scr youtube.com  / 

Тунис, 28 августа. Член политического исламистского движения «Ан-Нахда» Бичр Чебби подал в суд на президента Каиса Саида, обвинив его в нарушении конституции и приостановлении работы парламента. Об этом пишет изданиеVON.

По мнению истца, глава республики незаконно захватил власть, используя военную силу. В этом деле депутат выступает как отдельное лицо, поскольку партия отказалась поддерживать его.

Бичр Чебби также осудил меры президента, которые включали увольнение премьер-министра Хишама Машиши. Иск официально зарегистрировали, однако дата первого слушания пока неизвестна.

Каис Саид остановил работу парламента 25 июля сроком на 30 дней. Спустя месяц он продлил заморозку до «особого распоряжения». Причиной таких радикальных мер стало предотвращение упадка страны на фоне экономических трудностей и кризиса здравоохранения.

Кабинет министров не смог в кратчайшие сроки урегулировать проблему с распространением пандемии COVID-19. Это вынудило президента взять инициативу в свои руки и уволить премьера Хишама Машиши.

Большинство граждан Туниса поприветствовали решение Каиса Саида навести порядок в аппарате правительства. Они неоднократно выходили на улицы с требованием разрешить экономические и социальные проблемы.

Тем не менее нашлись и те, кто осудил действия президента, потребовав возобновление работы парламента. Среди них партия «Ан-Нахда», лидер которой несколько лет возглавлял законодательный орган страны. Депутаты выступили за диалог с президентом республики, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию.

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суд тунис каис саид
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