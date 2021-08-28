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В Чили кандидата в президенты уличили в мошенничестве с голосами
Весь мир
В Чили кандидата в президенты уличили в мошенничестве с голосами
Prt Scr twitter.com  /  @dankalao

Сантьяго, 28 августа. Избирательная служба Чили (Servel) отклонила кандидатуру Диего Анакалао на пост президента из-за мошенничества с голосами. Политик представлял на выборах коренное население страны — индейцев мапуче, сообщил портал Infobae.

Избирательная служба приняла единогласное решение снять Анакалао с процедуры голосования после того, как обнаружилось, что он подал 23 тысячи голосов, подтвержденных нотариусом, который скончался в феврале этого года.

«Избирательная служба обнаружила, что 23 тысячи подписей были поставлены в разные дни последних месяцев, с подписью и печатью нотариуса Патрисио Залдивара Маккенны. Избирательная служба отказалась их принять, поскольку нотариальная контора г-на Залдивара закрылась в 2018 году, а сам нотариус умер в феврале этого года», — говорится в заявлении Servel.

Дело Анакалао передадут для дальнейшего расследования в прокуратуру. По данным СМИ, представитель индейцев мапуче уже фигурировал в двух делах о мошенничестве в 2010 и 2014 годах, однако обвинения так и не подтвердились.

18 августа Чили стало первой страной Латинской Америки, выразившей готовность принять десять афганских семей, чтобы спасти их от возможных гонений движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Президент Себастьян Пиньера лично дал указания Министерству иностранных дел, чтобы тем, кто будет вынужден эмигрировать, присвоили статус беженца, позволяющий пользоваться льготами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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выборы чили нарушения мапуче
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