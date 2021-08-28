Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 22:06
22:06
Весь мир
Израиль намерен предоставить Палестине многомиллионную финансовую помощь
21:58
Происшествия
США опасаются новой террористической атаки в Кабуле
21:56
Весь мир
ДРК пересмотрит многомиллиардную сделку с Китаем на добычу полезных ископаемых
21:53
Происшествия
Спасатели ликвидировали горение мусоросборника в Петербурге
21:52
Весь мир
Энергетики ЦАР организовали бесперебойную подачу света в столицу республики
21:51
Армия
Участники конкурса «Полярная звезда» совершили марш-бросок на полигоне Брестский
21:51
Политика
Кабулов: талибы сделали вывод из истории
21:50
Общество
Донские поисковики нашли в расстрельных ямах Сальска 20 детских останков
21:42
Происшествия
ДТП с грузовиком спровоцировало перекрытие участка дороги к Шереметьево
21:38
Спорт
Карпин готов взять на себя роль клоуна в сборной России вместо Дзюбы
Все новости

Российский зенитчик показал феноменальную точность на конкурсе АрМИ-2021 в Китае

  /   Обновлено: 28 августа 2021 20:56
Армия
Российский зенитчик показал феноменальную точность на конкурсе АрМИ-2021 в Китае
пресс-служба Минобороны РФ

Пекин, 28 августа. Самым метким стрелком по итогам гонки «Мастерство» в рамках АрМИ-2021 признан российский командир подразделения стрелков-зенитчиков лейтенант Сергей Маенов.

Согласно информации, во время соревнования на участке боевой стрельбы Маенов стал единственным зенитчиком, которому удалось прямым попаданием поразить китайскую ракету-мишень TY-300D из ПЗРК «Игла-С».

«Игла-С» является отечественным переносным ЗРК, предназначенным для уничтожения воздушных целей, движущихся на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Данный комплекс был принят на вооружение российской армии в 1981.

Ранее сообщалось, что российская сборная завоевала восемь золотых медалей по итогам шести дней Армейских международных игр (АрМИ-2021). По словам главного судьи игр, генерал-майора Александра Перязева, российские военнослужащие одержали победу в восьми конкурсах, среди которых «Саянский марш», «Дорожный патруль», «Военное ралли», «Мастера бронетанковой техники», «Меридиан», «Кубок моря», «Морской десант» и «Конный марафон».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Российский зенитчик показал феноменальную точность на конкурсе АрМИ-2021 в Китае
арми-2021 стрелки-зенитчики пзрк игла-с
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru