Российский зенитчик показал феноменальную точность на конкурсе АрМИ-2021 в Китае

Пекин, 28 августа. Самым метким стрелком по итогам гонки «Мастерство» в рамках АрМИ-2021 признан российский командир подразделения стрелков-зенитчиков лейтенант Сергей Маенов.

Согласно информации, во время соревнования на участке боевой стрельбы Маенов стал единственным зенитчиком, которому удалось прямым попаданием поразить китайскую ракету-мишень TY-300D из ПЗРК «Игла-С».

«Игла-С» является отечественным переносным ЗРК, предназначенным для уничтожения воздушных целей, движущихся на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Данный комплекс был принят на вооружение российской армии в 1981.

Ранее сообщалось, что российская сборная завоевала восемь золотых медалей по итогам шести дней Армейских международных игр (АрМИ-2021). По словам главного судьи игр, генерал-майора Александра Перязева, российские военнослужащие одержали победу в восьми конкурсах, среди которых «Саянский марш», «Дорожный патруль», «Военное ралли», «Мастера бронетанковой техники», «Меридиан», «Кубок моря», «Морской десант» и «Конный марафон».