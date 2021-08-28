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Семья из Новгородской области обустроила домашний участок для слепого ежонка

  /   Обновлено: 28 августа 2021 20:55
Общество
Семья из Новгородской области обустроила домашний участок для слепого ежонка
wikipedia.org  /  Calle Eklund / V-wolf / CC BY-SA 3.0

Нижний Новгород, 28 августа. Слепой ежонок нашел приют у заботливой семьи Перлыгиных из города Сольцы Новгородской области, сообщили местные СМИ.

Зверька подобрала у обочины знакомая семейной пары. Она не смогла держать слепого малыша в квартире. Перлыгины же проживают в частном доме с приусадебным участком, где ежик чувствует себя гораздо комфортнее. Летом зверек обитает в уличном вольере. Там же для него оборудованы два домика с подстилками из душистого сена.

Во время спячки еж находится в дровянике. Питомца кормят кашей с куриным мясом, улитками и червяками. Кроме слепого ежика на участке живут кошка Вжичка и собака Дуся. Эти животные тоже раньше были бездомными, пишет «Солецкая газета».

Российская экоактивистка спасла ежа из горящего леса. Она перенесла зверька в не затронутую пожаром лесополосу. Несмотря на то, что животное оказалось напугано произошедшим, в огне еж не пострадал.

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