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Минздрав России перечислил главные правила против COVID-19 для школьников
Общество
Минздрав России перечислил главные правила против COVID-19 для школьников
pixabay.com

Москва, 28 августа. Основные правила по противодействию коронавирусной инфекции в школах перечислил главный внештатный специалист Минздрава России Сергей Токарев.

Детей с признаками ОРВИ нельзя отправлять в школы, а в зданиях образовательных учреждений необходимо соблюдать социальную дистанцию. Это позволит избежать новой вспышки коронавируса в учебных заведениях. Если у ребенка есть признаки инфекции, родителям следует оставить школьника дома.

«Со стороны образовательных учреждений важен контроль на входе в школы, ограничение излишних перемещений детей из кабинета в кабинет и по школе, чтобы уменьшить контакты», — подчеркнул специалист в комментарии URA.RU.

Санитарные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, усилят в российских школах с 1 сентября. Образовательные учреждения при этом переводить на удаленку не планируется, рассказал ранее министр просвещения России Сергей Кравцов.

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