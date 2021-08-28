Следы орудующих в древности грабителей курганов обнаружили при раскопках в Туве

Кызыл, 28 августа. Российские археологи обнаружили артефакты, выброшенные древними грабителями курганов.

Речь идет о курганах саглынской культуры, разграбленных в древности, отметил представитель «Красноярской Геоархеологии» Тимофей Ключников. Среди найденных специалистами фрагментов фигурируют керамика, ременная, предположительно, средневековая пряжка и многое другое.

«Идет расчистка курганов», — подчеркнул Тимофей Ключников в интервью для ТАСС.

Неизвестные ранее курганные могильники найдены в 2018 году. Они располагаются в окрестностях города Чадана. Там найдены курган Хондергей-16 и курганные могильники Хондергей 21-28. Они оказались в зоне строительства автомобильной дороги, которая ведет из Кызыла в Монголию.

Еще один разграбленный курган найден под Омском. На месте специалисты обнаружили кости. К тому же среди артефактов фигурируют бусы и металлические осколки. Человеческие останки найдены на дне одной из могил в кургане.