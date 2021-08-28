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В Башкирии педофилы сядут в тюрьму за изнасилование и убийство школьницы

  /   Обновлено: 28 августа 2021 20:56
Происшествия
В Башкирии педофилы сядут в тюрьму за изнасилование и убийство школьницы
ПолитРоссия

Бирск, 28 августа. Полиция Бирского района Башкортостана задержала двух местных жителей. Мужчины подозреваются в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы.

Согласно предварительным данным, 15-летняя жительница Башкирии ушла 26 августа на празднование дня рождения подруги в село Питяково. Во время гуляния к девушкам присоединились молодые люди 21 и 24 лет и предложили продолжить праздник у них дома, на что получили согласие.

В какой-то момент злоумышленники остались наедине с погибшей и изнасиловали ее. Затем молодые люди задушили жертву и выбросили в яму.

В данный момент педофилы задержаны. На допросе они сознались в совершенном преступлении. Задержанным предъявлено обвинение по статьям об убийстве и изнасиловании. В скором времени им будет избрана мера пресечения.

Мальчик сообщил отцу о попытке изнасилования бутылкой в детском лагере в Приморье. По данному факту проводится проверка.

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убийство изнасилование уголовное дело
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