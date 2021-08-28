Диетолог развеяла мифы о похудении на «легких» продуктах

Мадрид, 28 августа. Мифы о похудении и правильном питании развенчала диетолог Энкарни Перес. Она считает, что не стоит налегать на обманчиво «легкую» пищу, нужно лишь правильно выстраивать рацион.

Люди, мечтающие о стройной фигуре, считают, что достаточно убрать из меню вредные продукты типа сладостей, выпечки и жареного мяса. Однако неправильно составленный рацион, основанный на «легких» продуктах, может привести к превышению суточной нормы калорий, отмечает диетолог из Испании.

«В итоге можно легко получить в блюде 1500 калорий. Что почти равно дневной норме, если вы хотите похудеть. Злоупотребляя ими, человек набирает вес, даже не осознавая этого», — пояснила эксперт по питанию.

Также Перес напомнила о вреде алкоголя, колбасы, йогуртов и снеков. Эти продукты плохо насыщают организм, их употреблений ведет лишь к увеличению количества потребленных калорий. Для перекуса лучше съесть морковку, яблоко или банан. Тарелка овсяных хлопьев с натуральным йогуртом является отличным способом насытить организм.

Диетолог Елена Кален добавила к списку мифов о похудении еще пять пунктов. Она рассказала, каким советам не стоит доверять желающим сбросить лишний вес.