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Выставку «Армия-2021» в Кубинке посетили 1,7 миллиона человек

  /   Обновлено: 28 августа 2021 20:57
Армия
Выставку «Армия-2021» в Кубинке посетили 1,7 миллиона человек
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 28 августа. В Кубинке завершился военно-технический форум «Армия-2021», за шесть дней его мероприятия посетили 1,7 миллиона человек, сообщили в Минобороны РФ.

В этом году эпидемиологическая ситуация позволила провести форум с особым размахом, в ведомстве подсчитали, что за шесть дней выставочные мероприятия посетили свыше 1,5 млн человек. На экспозиции были представлены новинки от 60 иностранных компаний и организаций из Белоруссии, Казахстана, Латвии, Нидерландов, Пакистана, Франции, Саудовской Аравии, Китая и Турции.

«За время работы форума его мероприятия посетили 1 702 564 человека», — указали в Минобороны РФ.

В «Армии-2021» приняли участие делегаты от 117 стран. Общее число сотрудников иностранных оборонных ведомств, которые посетили форум, достигло 320, всего на полях форума провели 87 двусторонних встреч. Из них 37 совещаний прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, а также Минпромторга, ФСВТС и Рособоронэкспорта.

Ранее сообщалось, что в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошла церемония награждения предприятий, которые представили свои инновации на выставке «Армия-2021». Мероприятие провел глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, к наградам представили около десятка предприятий ВПК.

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Все новости / Армия / Выставку «Армия-2021» в Кубинке посетили 1,7 миллиона человек
минобороны рф армия-2021 центр патриот
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