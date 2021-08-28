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Полиция разыскивает 28-летнего жителя Иркутска с татуировкой «За Вас!»
Происшествия
Полиция разыскивает 28-летнего жителя Иркутска с татуировкой «За Вас!»
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Иркутск, 28 августа. Полиция продолжает поиски ушедшего из дома год назад жителя города. На его кисти правой руки есть татуировка «За Вас!».

Молодой человек исчез год назад. Когда он ушел из квартиры, на нем была надета футболка серого цвета с надписью на английском языке, голубые джинсы и синяя куртка.

Заявление о пропаже 28-летнего местного жителя написала его сестра. Следователи опрашивают друзей и знакомых исчезнувшего, но пока никаких зацепок по поводу того, где он может находиться, нет.

На вид мужчине 27-30 лет. Он высокого роста и худощавый, у него голубые глаза и короткая стрижка, цвет волос темно-русый.

Тем временем сотрудники экстренных служб обнаружили пропавшую группу туристов в Хабаровском крае. Связь с любителями активного отдыха пропала во время их сплава на байдарках по реке Горин. Для поисков туристов был задействован вертолет.

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иркутск мужчина пропал
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