Алжир прекратит поставки газа в Испанию через Марокко

Рабат, 28 августа. Алжир объявил, что прекратит поставки газа в Испанию по газопроводу Магриб-Европа (ГМЕ), пролегающему через территорию Марокко. Соответствующее заявление сделал министр энергетики Мухаммед Аркаб.

Международные аналитики предположили, что это решение вызвано спокойной позицией королевства и реакцией на насмешки в социальных сетях после одностороннего разрыва дипломатических отношений с Рабатом.

Мухаммед Аркаб подтвердил, что все поставки отечественного природного газа в Мадрид и оттуда в Европу в будущем будут осуществляться по магистрали Medgaz, которая пересекает Средиземное море. Таким образом, североафриканское государство откажется от услуг Марокко в качестве посредника.

«У Алжира есть второй трубопровод «Медгаз», который не пересекает территорию королевства. Он напрямую связывает предприятия в западном городе Бени-Саф с Альмерией на юго-востоке Испании и достигает мощности 8 миллиардов кубометров в год», — уточнил министр.

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Марокканский эксперт по международному праву Сабри эль-Хо в беседе с The Arab Weekly пояснил позицию североафриканского государства. По его словам, этот шаг направлен на то, чтобы сократить доходы королевства. Ежегодная прибыль от транзита природного ресурса приносит в казну примерно 50 миллионов долларов.

«Именно поэтому Алжир недавно расширил линию и подключил ее к старой магистрали Medgaz, чтобы увеличить его пропускную способность. Цель состоит в том, чтобы до конца октября 2021 года достичь мощности, которая удовлетворит потребности Испании в газе без трубопровода ГМЕ», — считает спикер.

Сабри эль-Хо обратил внимание на то, что на подготовку «Медгаза» потребовалось значительное время. В связи с этим можно прийти к выводу, что односторонний шаг североафриканского государства по разрыву дипотношений планировался заранее.

Международные аналитики солидарны с его мнением. Они считают, что предложение Марокко «зарыть топор войны» и сдержанная реакция на разрыв связей могли вызвать недовольство алжирских лиц, которые предпочли эскалацию.

«Решение Алжира носит политический характер, однако не достигнет цели по оказанию давления на Рабат», — добавили специалисты.

Марокканский экономист Дрисс Эльфина считает, что план североафриканского государства по прекращению поставок газа через ГМЕ предназначен только для внутреннего потребления, чтобы показать, что разрыв дипломатических отношений не обойдется без экономических последствий для королевства.

«Решение Алжира обречено на провал. Рабат получает природный ресурс из нескольких стран, в основном из Соединенных Штатов, Испании и Норвегии», — подытожил он.

Официальные лица Марокко ранее заявили, что намерены сохранить газопровод Магриб-Европа, пролегающий от алжирских месторождений через территорию страны. Таким образом, королевство не станет препятствовать поставкам газа в Мадрид, несмотря на кризис в отношениях с соседом.