В Индии объяснили, почему ОАЭ могут променять F-35 на российский Checkmate

Нью-Дели, 28 августа. Соединенные Штаты могут лишиться ценного военного партнера из-за новейшего российского истребителя, считают эксперты из Индии.

Турция ранее была исключена США из программы разработки истребителя пятого поколения F-35 из-за того, что Анкара приняла решение приобрести у РФ зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», отметил индийский журналист Партх Сатам в статье для портала EurAsian Times, перевод которой приводит «ПолитРоссия». По его словам, в скором времени еще одного американского союзника может постигнуть та же участь из-за легкого истребителя Су-75 Checkmate, представленного российскими специалистами на авиасалоне МАКС-2021.

«Российский Су-75 привлек большое международное внимание», — констатировал автор статьи.

Привлекательный дизайн, передовая электроника и впечатляющая боеспособность самолета могут сделать его весьма популярным образцом на международном оружейным рынке, считает журналист. Он обратил внимание, что в презентационном ролике крылатой машины есть явный намек на то, что одним из покупателей Су-75 могут стать Объединенные Арабские Эмираты. По его словам, покупка Абу-Даби у Москвы партии подобных самолетов обязательно вызовет ответную реакцию со стороны США.

ОАЭ заключили с Соединенными Штатами контракт на приобретение 50 истребителей F-35, однако если в Абу-Даби примут решение купить российский Су-75 — главного конкурента американской машины, то Вашингтон может наложить на ОАЭ санкции так же, как и на Турцию, уверен Сатам. Он объяснил, почему Объединенные Арабские Эмираты могут сами «сделать ручкой» американцам и променять F-35 на Checkmate. По его мнению, США в последнее время сильно подмочили свою репутацию, что особенно усугубилось после ухода ВС страны из Афганистана, ввиду чего ОАЭ могут добровольно выйти из программы разработки американского истребителя, объяснив это не слишком высокими стелс-характеристиками F-35, и купить Су-75.

Ранее аудитория американского издания Fox News по достоинству оценила новейший российский легкий истребитель Су-75, оснащенный одной силовой установкой. По словам читателей, по характеристикам самолет из РФ значительно превосходит F-35.