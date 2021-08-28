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Кроссовер в стиле купе разработали в концерне Haval

  /   Обновлено: 28 августа 2021 20:57
Экономика
Кроссовер в стиле купе разработали в концерне Haval
Global Look Press  /  Zhang Keren/XinHua

Чэнду, 28 августа. Автомобилестроительный концерн из Китая показал на салоне в Чэнду купеобразный H6S.

Кросс-купе Haval H6S презентовали общественности в ходе автомобильного салона в китайском Чэнду. Автоэксперты считают, что производитель может привезти модель также и на отечественный рынок. Об этом пишет «Автоновости дня».

Модель H6S отличается от «донора» H6 другой формой кузова, иным экстерьером, а также модернизированным двигателем. При создании машины инженеры вдохновлялись образом черной акулы. По этой причине у бампера спереди имеются своеобразные «клыки» в виде воздухозаборников. Помимо этого, экземпляр получил агрессивную решетку радиатора и два спойлера.

Салон новинки почти не отличается от родительского H6. Внутри машина оборудуется двухлитровым двигателем на 218 л.с., работающим в паре с «роботом» на семь передач и полным, либо передним приводом. Дорогостоящие вариации характеризуются мотором на 1,5 литра, который поддерживает ход автомобиля вместе с парой электродвигателей. Общая мощность такой версии достигает 243 л.с.

Предполагается, что Haval запустит представленную модель в реализацию уже в скором времени. Цены на H6S начинаются от 21,5 тыс. долларов. Гибрид можно будет приобрести за 24 тыс. долларов. В российских рублях машина стоит примерно 1,6 млн и 1,8 млн.

Журнал Maxim попытался узнать, по какой причине представители китайского автопрома столь стремительно завоевывают популярность среди россиян.

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авто кроссовер haval H6S
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