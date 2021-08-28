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Секс оказался «лекарством» от простуды и менструальных болей
Общество
Секс оказался «лекарством» от простуды и менструальных болей
pixabay.com

Москва, 28 августа. Регулярные занятия сексом не только провоцируют выработку гормона счастья, но и оказывают положительное влияние на физическое здоровье человека.

Интимная близость два-три раза в неделю значительно повышает иммунитет, что снижает риски заражения гриппом и простудой. Головная боль также отступает во время занятий сексом благодаря высокой выработке гормона удовольствия в этот момент.

Постоянные половые контакты значительно снижают менструальные боли, а также способствуют регулярному циклу у женщин. Отсутствие секса может привести к появлению прыщей, в то время как регулярно предающиеся плотским утехам люди выглядят на 7–12 лет моложе своих ровесников.

Секс в пожилом возрасте положительно сказывается на памяти людей, заявили специалисты австралийского университета Вуллонгонг. Эмоциональная связь с партнером также играет важную роль в поддержании когнитивных функций мозга, обратили внимание ученые.

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секс лекарство болезни
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