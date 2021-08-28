Международная ночь летучих мышей: почему необходимо защитить удивительных животных

Последние выходные августа — это не только заключительные беззаботные летние деньки, но и время одного из самых необычных природоохранных праздников. Начиная с 28 и заканчивая 29 августа во всем мире отмечается Международная ночь летучих мышей, которая призвана привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране.

Летучие мыши — удивительные млекопитающие, так как из всего класса только они овладели искусством полета. Кроме того, летают и охотятся эти животные только в темноте благодаря развитой способности к эхолокации, которой, помимо летучих мышей, обладают только киты и дельфины. Также, по мнению некоторых экспертов, эти животные умеют говорить в ультразвуковом диапазоне.

Интересным фактом является и то, что во время полета рукокрылые могут петь, используя при этом сложные сочетания звуков. Голосовые знаки летучие мыши используют, чтобы опознавать друг друга, общаться друг с другом в период ухаживаний, воспитывать потомство, делить добычу, а также обозначать иерархии в стае. Также ультразвуковое общение рукокрылые используют для обеспечения безопасности, чтобы во время полета не столкнуться с препятствиями.

Люди, которые мало знают об этих животных, истребляют маленьких зверей и уничтожают их места обитания. В последние годы популяция летучих мышей значительно сократилась. Это связано с вырубкой лесов и частыми лесными пожарами: не все летучие мыши живут в пещерах, многие виды предпочитают сооружать дома на деревьях. Избавляются от этих животных также из-за различных суеверий и домыслов: якобы летучие мыши всегда переносят опасные заболевания и смертельные вирусы. Если вы вдруг обнаружите маленькое животное в помещении, не нужно паниковать. Необходимо аккуратно поймать мышку, чтобы не навредить ее хрупким крылышкам и конечностям, и отпустить ее на волю.

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Что касается России, у нас в стране распространено более десяти видов рукокрылых: различные виды ночниц, вечерниц, нетопырей, кожанов и ушанов. Многие виды летучих мышей находятся под угрозой исчезновения, из-за чего они облюбовали страницы Красной книги РФ, например малый подковонос, большой подковонос, гигантская вечерница, трёхцветная и остроухая ночницы, обыкновенный длиннокрыл, подковонос Мегели.

Ранее биомеханики из Калифорнийского университета в Беркли изучили повадки достаточно распространенных в США лисьих белок. По мнению ученых, животные осознают, что ветки упругие. Они пользуются этим знанием, когда им нужно совершить прыжок. Биомеханики провели интересный эксперимент с участием белок.