Модернизированные вертолеты Ка-52М начнут поступать в ВКС России

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Индия

Крушение МиГ-21 ВВС Индии

В районе округа Бармер на северо-западе Индии разбился МиГ-21 UPG Bison, принадлежащий ВВС страны. Это случилось 25 августа 2021 года. Летчик смог благополучно катапультироваться. Он получил легкие ранения и был доставлен в ближайшую больницу.

IAF's MiG-21 Bison fighter aircraft crashes in Barmer, pilot safe https://t.co/VT07xJAofi — The Times Of India (@timesofindia) August 25, 2021

Истребитель принадлежал 23 эскадрилье «Пантеры» из состава 35-го авиационного крыла ВВС Индии и базировался на аэродроме Суратгарх.

Данный военный самолет упал в районе небольшой деревни, не причинив серьезного ущерба. Инцидент стал четвертым с индийскими МиГ-21 в 2021 году. Предыдущие авиационные катастрофы с этим типом машин произошли 5 января, 17 марта и 21 мая. В них ВВС Индии потеряли двух летчиков.

Мексика

Авария с вертолетом Ми-17

Вертолет Ми-17, принадлежащий военно-морским силам страны, произвел аварийную посадку 25 августа в мексиканском штате Идальго.

При приземлении машина получила значительные повреждения. В ней находилась группа официальных лиц, в том числе секретарь правительства штата Веракрус, они посещали города, пострадавшие от недавнего урагана «Грейс».

???????? Yesterday in #AguaBlanco, Hidalgo, Mexico, a Mi-17 helicopter belonging to the #Navy crashed, the video shows that the helicopter got into a left-hand rotation and was significantly damaged upon landing. pic.twitter.com/sxCjCJu8aE — GLOBAL NEWS NEXUS (@globalnwsnexus) August 26, 2021

Сообщается, что несколько пассажиров в результате крушения получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет.

За три последних года это третье происшествие с вертолетом Ми-17 в Мексике. В октябре 2018-го в море упал борт ВМС, погиб один из членов экипажа. В мае 2019 года при тушении пожаров разбился другой Ми-17, в данной катастрофе лишились жизни 7 человек.

Россия

В Астраханской области сгорел МиГ-29

Самолет проходил планово-ремонтные работы в войсковой части в Наримановском районе. Рано утром 23 августа МиГ-29СМТ вспыхнул и полностью выгорел, никто не пострадал.

#Россия

Российский истребитель Миг-29 сгорел в Астраханской области. Самолет проходил планово-ремонтные работы в воинской части. Пострадавших нет.



За две недели Россия потеряла 4 воздушных судна и 9 лётчиков. pic.twitter.com/Ilt8KFGSy2 — NORS /на русском (@NORS79629247) August 23, 2021

Пять дней назад в данном районе разбился такой же МиГ-29. Он выполнял плановый полет без боекомплекта. Истребитель упал в безлюдной местности на территории полигона Ашулук, летчик погиб.

Россия завершила модернизацию вертолета Ми-8МТВ-5М

На вертолете Ми-8МТВ-5М появилось дополнительное оборудование: установлены многофункциональный дисплей, цифровой автопилот, современный комплекс связи и вспомогательная силовая установка ТА‑14 отечественного производства.

Как рассказали на Казанском вертолетном заводе (КВЗ), в дальнейшем планируется оснащение военно-транспортных Ми-8/17 несущим винтом от Ми-38 и Х‑образным рулевым винтом.

Россия завершила опытно-конструкторские работы по модернизированному вертолету Ми-8МТВ-5М.https://t.co/4QKDrkytOe pic.twitter.com/gQZef6udZd — Naked Science (@nakedsci) August 27, 2021

Ми-8МТВ-5М способен в одиночку и в группе выполнять полеты в темное время суток с применением приборов ночного видения, а его системы навигации и контроля метеообстановки интегрированы в единое информационное поле.

Современный комплекс средств связи унифицирован со всеми поставляемыми вертолетами ВКС.

Строевые Ми-8МТВ-5-1 могут быть модернизированы до уровня Ми-8МТВ-5М.

Су-24 потерпел крушение

Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью сразу после взлета 27 августа.

«Самолет Су-24 садился в Пермь на дозаправку. После взлета через несколько минут он потерпел крушение», — заявил источник в экстренных службах.

В сообщении отмечается, что авария произошла в 95 километрах от города при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового обслуживания. По докладу с места происшествия, летчики катапультировались.

В нашем распоряжении появились кадры с места падения Су-24 под Пермью.



Самолет упал в лесном массиве, на земле разрушений и жертв нет. На борту Су-24 находилось двое летчиков, они катапультировались и выжили. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. pic.twitter.com/r9pNtlFp5s — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 27, 2021

Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет.

Спасательный вертолет, направленный для эвакуации экипажа, обнаружил летчиков. В удовлетворительном состоянии они были госпитализированы.

Улучшенные «Аллигаторы» пойдут в войска

Заключен контракт на строительство 30 модернизированных вертолетов Ка-52М для ВКС России. Поставка ожидается в 2022–2023 годах.

Ка-52М является модернизированной версией вертолета Ка-52 «Аллигатор». По данным разработчиков, ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с оснащением другого современного ударного вертолета Ми-28НМ. Увеличена дальность поражения целей.

Обновленные «Аллигаторы» готовятся пойти в армию



Ростех и Мниобороны России подписали контракт на поставку первых серийных модернизированных боевых вертолетов Ка-52М.



Подробнее: https://t.co/0CrgCuC9LO pic.twitter.com/p5Mzwa0leD — Ростех (@RostecRussia) August 24, 2021

Также Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

На форуме «Армия-2021» подписаны контракты на модернизацию самолетов Ту-95МС и МиГ-31

Государственный контракт на модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-95МС до уровня Ту-95МСМ подписан заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко и управляющим директором ПАО «Туполев» Вадимом Королевым.

На форуме «Армия-2021» подписаны контракты на модернизацию самолетов Ту-95МС и МиГ-31 https://t.co/d1enlQDHFz pic.twitter.com/YxCZkGFAAR — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) August 24, 2021

Работы по усовершенствованию Ту-95МС ведутся совместно ПАО «Туполев» и ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

В рамках модернизации на самолет установлены современные комплексы и системы бортового радиоэлектронного и навигационного оборудования, что существенно повышает показатели эффективности авиационного комплекса при применении по назначению.

Два государственных контракта подписаны между Минобороны России и РСК «МиГ». Один из них — на ремонт с модернизацией истребителей-перехватчиков МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал». Другой — очередной госзаказ на улучшение самолетов МиГ-31 до уровня МиГ-31БМ.

Интервью Дениса Мантурова

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров дал интервью, в котором рассказал о планах на будущее.

Он сообщил о том, что первый построенный «с нуля» Ту-160М выйдет на летные испытания в 2022 году, а серийное производство данных самолетов уже развернуто на заводе в Казани.

Помимо этого, реализуется комплекс опытно-конструкторских работ по созданию нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА. Совместно с заказчиком определен облик самолета. В соответствии с контрактом и сводным графиком идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель. На самой производственной площадке осуществляется агрегатная сборка опытных образцов.

«Разумеется, мы ставим задачу создать технику, превосходящую по возможностям технику других стран», — заявил Мантуров.

Мантуров сообщил о начале сборки опытных бомбардировщиков ПАК ДА



https://t.co/0YqE5b3xxX — Интерфакс (@interfax_news) August 22, 2021

Кроме того, ведутся разработки «самолета судного дня», который сможет заменить существующие Ил-80. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство.

Также глава Минпромторга высказался по поводу массового выпуска тяжелых ударных беспилотников, в частности, С-70 «Охотник» и «Альтиус».

«Первая партия БЛА "Альтиус" уже находится в производстве, с конца текущего года начнутся серийные поставки. Насчет С-70 "Охотник" — тут мы видим заинтересованность военного ведомства, готовимся к серийному производству этого беспилотника, прорабатываем вопрос заключения долгосрочного контракта уже в будущем году», —отметил министр.

На вопрос, ожидается ли в ближайшее время подписание контракта с Минобороны РФ на ОКР по скоростному боевому вертолету, Денис Мантуров ответил, что холдинг «Вертолеты России» ведет предварительные работы по перспективному скоростному и транспортно-боевому вертолету, по итогам которых оборонное ведомство будет принимать решение о заключении договора.

Разработка барражирующего боеприпаса КУБ-БЛА

Идет разработка морской модификации ударного беспилотного летательного аппарата (барражирующего боеприпаса) КУБ-БЛА, которая станет первым российским образцом данного типа. Об этом сообщил руководитель спецпроектов предприятия ZALA AERO (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Никита Хамитов на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

У российского барражирующего боеприпаса КУБ-БЛА появится морская модификацияhttps://t.co/eNVcC3Pzcp pic.twitter.com/FHSBLaLt70 — N + 1 (@nplusodin) August 23, 2021

«Опережая момент формирования требований заказчика, мы инициативно начали работу над "морской" модификацией КУБ-БЛА с возможностью эксплуатации на скоростных транспортно-десантных катерах и кораблях специального назначения, что значительно увеличивает их боевые возможности», — отметил Хамитов.

США

Стелс-бомбардировщики B-2 над Англией

Northrop B-2 Spirit из состава 509-го бомбардировочного крыла (509th BW) ВВС США сейчас находятся с «официальным визитом» в Европе.

В рамках очередных учений B-2 отрабатывали совместные действия с истребителями F-15 в районе Северного моря.

NEW - Three B-2 Spirit USAF stealth bombers arrived in Iceland and will conduct training flights across Europe and Africa in the near future, the Pentagon announced.pic.twitter.com/A1QTFeH8dx — Disclose.tv (@disclosetv) August 24, 2021

Самолеты прилетели из США через исландский Кефлавик и в настоящее время проводят летные тренировки в Европе и Африке в составе других подразделений ВВС США.

В первой фазе учений были задействованы американские истребители F-15С и F-15E из состава 48-го истребительного авиакрыла, находящегося на авиабазе Лейкенхит в Великобритании.

Boeing официально представил F-15QA Ababil для ВВС Катара

На заводе Boeing в Сент-Луисе был представлен и официально передан Катару первый из 36 многоцелевых истребителей F-15QA Ababil.

Церемония прошла 25 августа. В ней приняли участие представители ВВС США и Катара.

Перелет первых трех истребителей в Катар ожидается в конце года после того, как катарские пилоты завершат обучение в США.

The F-15QA Ababil is ready to soar.

Named for the Ababil bird — Qatari guardian of the skies — we're honored to witness the @MOD_Qatar Emiri Air Force officially name and induct the F-15QA into service. pic.twitter.com/LRALltgPlv — Boeing Defense (@BoeingDefense) August 25, 2021

Оперативная и материально-техническая поддержка предоставляется Boeing, а к 2024 году компания создаст центр подготовки пилотов и наземных экипажей в Катаре на авиабазе Эль-Удейд.

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