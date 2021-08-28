Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 22:05
21:58
Происшествия
США опасаются новой террористической атаки в Кабуле
21:56
Весь мир
ДРК пересмотрит многомиллиардную сделку с Китаем на добычу полезных ископаемых
21:53
Происшествия
Спасатели ликвидировали горение мусоросборника в Петербурге
21:52
Весь мир
Энергетики ЦАР организовали бесперебойную подачу света в столицу республики
21:51
Армия
Участники конкурса «Полярная звезда» совершили марш-бросок на полигоне Брестский
21:51
Политика
Кабулов: талибы сделали вывод из истории
21:50
Общество
Донские поисковики нашли в расстрельных ямах Сальска 20 детских останков
21:42
Происшествия
ДТП с грузовиком спровоцировало перекрытие участка дороги к Шереметьево
21:38
Спорт
Карпин готов взять на себя роль клоуна в сборной России вместо Дзюбы
21:36
Весь мир
Камала Харрис призвала страны Юго-Восточной Азии оказать давление на Китай
Все новости

Невеста Моргенштерна ответила на обвинения в романе с рэпером из-за денег

  /   Обновлено: 28 августа 2021 20:42
Шоу-бизнес
Невеста Моргенштерна ответила на обвинения в романе с рэпером из-за денег
instagram.com  /  @influesii

Москва, 28 августа. Возлюбленная рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина ответила на нападки пользователей Сети, обвиняющих ее в романе с музыкантом из-за денег.

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram тизер нового клипа Моргенштерна. Зинатуллина приняла участие в съемках музыкального видео, благодаря чему смогла побывать настоящей актрисой.

«Я благодарна обстоятельствам и отношениям с Алишером не за деньги, как вы думаете, не за подписчиков и не за все, что вы там пишете», — отметила невеста рэпера.

По словам девушки, она восхищается работой Моргенштерна и счастлива, что у нее есть возможность наблюдать за этими процессами изнутри, а также становиться частью масштабных проектов и получать опыт. Зинатуллина гордится своим возлюбленным и безмерно уважает его.

«Мой самый лучший пример и учитель — мой муж. Мой наставник, человек, который каждый день открывает мне новые возможности и мотивирует меня расти, развиваться, учиться, работать», — добавила избранница музыканта.

Моргенштерн и его невеста объявляли о намерении пожениться, но дату свадьбы пока не назвали. Продюсер Яна Рудковская посоветовала рэперу хорошо подумать перед церемонией бракосочетания. Она считает, что пара может повторить судьбу блогера Насти Ивлеевой и рэпера Элджея.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Невеста Моргенштерна ответила на обвинения в романе с рэпером из-за денег
рэпер моргенштерн Зинатуллина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru