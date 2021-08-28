Невеста Моргенштерна ответила на обвинения в романе с рэпером из-за денег

Москва, 28 августа. Возлюбленная рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина ответила на нападки пользователей Сети, обвиняющих ее в романе с музыкантом из-за денег.

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram тизер нового клипа Моргенштерна. Зинатуллина приняла участие в съемках музыкального видео, благодаря чему смогла побывать настоящей актрисой.

«Я благодарна обстоятельствам и отношениям с Алишером не за деньги, как вы думаете, не за подписчиков и не за все, что вы там пишете», — отметила невеста рэпера.

По словам девушки, она восхищается работой Моргенштерна и счастлива, что у нее есть возможность наблюдать за этими процессами изнутри, а также становиться частью масштабных проектов и получать опыт. Зинатуллина гордится своим возлюбленным и безмерно уважает его.

«Мой самый лучший пример и учитель — мой муж. Мой наставник, человек, который каждый день открывает мне новые возможности и мотивирует меня расти, развиваться, учиться, работать», — добавила избранница музыканта.

Моргенштерн и его невеста объявляли о намерении пожениться, но дату свадьбы пока не назвали. Продюсер Яна Рудковская посоветовала рэперу хорошо подумать перед церемонией бракосочетания. Она считает, что пара может повторить судьбу блогера Насти Ивлеевой и рэпера Элджея.