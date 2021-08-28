Представители ICAO не стали общаться с Протасевичем во время визита в Белоруссию

Минск, 28 августа. Эксперты ICAO отказались от общения с журналистом Романом Протасевичем во время визита в Белоруссию, заявил директор департамента по авиации минтранса республики Артем Сикорский.

Специалисты Международной организации гражданской авиации (ICAO) совершили визит в страну. В рамках поездки они посещали авиационные организации. Причиной визита стал инцидент с самолетом Ryanair.

Сикорский рассказал, что представители ICAO отказались проводить встречу с Протасевичем, хотя экспертам предлагали это сделать. Руководитель департамента добавил, что в план экспертов входила беседа с гражданами, которые остались в Белоруссии после инцидента с самолетом.

«По итогу они не встретились ни с одним из них», — заявил Сикорский.

Журналист находился на борту самолета компании Ryanair, когда тот совершил экстренную посадку в Минске. Сразу после приземления Протасевича задержали правоохранители, так как он является руководителем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta.

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