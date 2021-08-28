Диетологи объяснили эффективность острой пищи для похудения

Москва, 28 августа. Регулярное употребление острой пищи ускоряет обмен веществ и активизирует сжигание лишнего жира, рассказали зарубежные диетологи.

Эффективному похудению могут поспособствовать несколько простых способов. Специалисты рекомендуют добавлять в блюда острые специи, имбирь и горчицу. Они поспособствуют ускорению метаболизма. При этом врачи советуют отказаться от спиртных и газированных напитков. Алкоголь содержит много сахара, что чревато набором лишнего веса. Отдельное внимание при похудении следует уделить режиму сна. Качественный ночной отдых позволит быстрее похудеть.

Перебарщивать с физическими нагрузками тоже не следует. Слишком интенсивные тренировки введут организм в состояние стресса, на что тот ответит еще большим накоплением жира. Полезнее всего станут ходьба, езда на велосипеде не менее 30 мин в день и бег. Специалисты также указывают на необходимость раннего ужина.

Эксперт по питанию Елена Кален развеяла миф о том, что дробное питание способствует ускорению метаболизма. Наоборот, такая диета может привести к набору веса.