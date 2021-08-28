Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 22:04
21:58
Происшествия
США опасаются новой террористической атаки в Кабуле
21:56
Весь мир
ДРК пересмотрит многомиллиардную сделку с Китаем на добычу полезных ископаемых
21:53
Происшествия
Спасатели ликвидировали горение мусоросборника в Петербурге
21:52
Весь мир
Энергетики ЦАР организовали бесперебойную подачу света в столицу республики
21:51
Армия
Участники конкурса «Полярная звезда» совершили марш-бросок на полигоне Брестский
21:51
Политика
Кабулов: талибы сделали вывод из истории
21:50
Общество
Донские поисковики нашли в расстрельных ямах Сальска 20 детских останков
21:42
Происшествия
ДТП с грузовиком спровоцировало перекрытие участка дороги к Шереметьево
21:38
Спорт
Карпин готов взять на себя роль клоуна в сборной России вместо Дзюбы
21:36
Весь мир
Камала Харрис призвала страны Юго-Восточной Азии оказать давление на Китай
Все новости

Донские поисковики нашли в расстрельных ямах Сальска 20 детских останков
Общество
Донские поисковики нашли в расстрельных ямах Сальска 20 детских останков
поисковая организация Миус-Фронт  /  Андрей Кудряков

Ростов-на-Дону, 28 августа. Поисковое объединение «Миус-Фронт» продолжает работу по поиску останков жертв геноцида в расстрельных ямах Сальского кирпичного завода. Последняя находка ужаснула даже самих поисковиков, они обнаружили в карьере смерти более 20 детских останков.

Донские поисковики нашли в расстрельных ямах Сальска 20 детских останков
поисковая организация Миус-Фронт  / Андрей Кудряков

Как отметил руководитель поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков, начата очередная экспедиция в карьере смерти в рамках проекта «Без срока давности» 

«Из найденных расстрельных ям мы по-прежнему извлекаем останки местных жителей и поражены огромным количеством детей, совсем малышей. Все они были убиты самым жестоким способом. Их тела носят следы жутких издевательств. Можно предположить, что детей брали за ноги и били головой о камни или просто забивали сапогами. Черепа не имеют пулевых отверстий, а повреждения свидетельствуют о жестоких способах уничтожения мирного населения. Многие дети лежат с женщинами. Судя по всему — это их мамы», — делится Андрей Кудряков.

Донские поисковики нашли в расстрельных ямах Сальска 20 детских останков
поисковая организация Миус-Фронт  / Андрей Кудряков

Руководитель поисковой организации рассказал и про другую находку, которая может пролить свет на зверства фашизма в Сальском карьере смерти.

«Мы нашли останки мужчины, думаем, что это боец красной армии. Может военнопленный, или воин-чекист, или пограничник. У него в кармане был медальон, мы отдали его специалистам Следственного комитета. Возможно, прочитав его, мы сможем пролить свет на обстоятельства гибели этих людей. Определить более точное время гибели. Поразительно, но этот военнослужащий имел с собой еще и звезду. Ее он спрятал в сапоге», — говорит руководитель поискового объединения «Миус-Фронт».

На место обнаружения страшных находок приехал и глава Сальского района. Он отметил, что, как только раскопки будут завершены, все останки будут торжественно похоронены с почестями.

Пока что большую работу предстоит проделать судмедэкспертам. Они детализируют возраст, пол и причину смерти найденных детей, а также определят точное количество жертв геноцида. 

Донские поисковики нашли в расстрельных ямах Сальска 20 детских останков
поисковая организация Миус-Фронт  / Андрей Кудряков

Ранее ФАН сообщал, что в расстрельных ямах времен Великой Отечественной войны на территории Сальского кирпичного завода поисковики из объединения «Миус-Фронт» обнаружили косу каштановых волос. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Донские поисковики нашли в расстрельных ямах Сальска 20 детских останков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru