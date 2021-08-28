Донские поисковики нашли в расстрельных ямах Сальска 20 детских останков

Ростов-на-Дону, 28 августа. Поисковое объединение «Миус-Фронт» продолжает работу по поиску останков жертв геноцида в расстрельных ямах Сальского кирпичного завода. Последняя находка ужаснула даже самих поисковиков, они обнаружили в карьере смерти более 20 детских останков.

поисковая организация Миус-Фронт / Андрей Кудряков

Как отметил руководитель поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков, начата очередная экспедиция в карьере смерти в рамках проекта «Без срока давности»

«Из найденных расстрельных ям мы по-прежнему извлекаем останки местных жителей и поражены огромным количеством детей, совсем малышей. Все они были убиты самым жестоким способом. Их тела носят следы жутких издевательств. Можно предположить, что детей брали за ноги и били головой о камни или просто забивали сапогами. Черепа не имеют пулевых отверстий, а повреждения свидетельствуют о жестоких способах уничтожения мирного населения. Многие дети лежат с женщинами. Судя по всему — это их мамы», — делится Андрей Кудряков.

поисковая организация Миус-Фронт / Андрей Кудряков

Руководитель поисковой организации рассказал и про другую находку, которая может пролить свет на зверства фашизма в Сальском карьере смерти.

«Мы нашли останки мужчины, думаем, что это боец красной армии. Может военнопленный, или воин-чекист, или пограничник. У него в кармане был медальон, мы отдали его специалистам Следственного комитета. Возможно, прочитав его, мы сможем пролить свет на обстоятельства гибели этих людей. Определить более точное время гибели. Поразительно, но этот военнослужащий имел с собой еще и звезду. Ее он спрятал в сапоге», — говорит руководитель поискового объединения «Миус-Фронт».

На место обнаружения страшных находок приехал и глава Сальского района. Он отметил, что, как только раскопки будут завершены, все останки будут торжественно похоронены с почестями.

Пока что большую работу предстоит проделать судмедэкспертам. Они детализируют возраст, пол и причину смерти найденных детей, а также определят точное количество жертв геноцида.

поисковая организация Миус-Фронт / Андрей Кудряков

Ранее ФАН сообщал, что в расстрельных ямах времен Великой Отечественной войны на территории Сальского кирпичного завода поисковики из объединения «Миус-Фронт» обнаружили косу каштановых волос.