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Талибы представили нового и. о. министра высшего образования в Афганистане
Политика
Талибы представили нового и. о. министра высшего образования в Афганистане
wikipedia.org  /  PD

Кабул, 28 августа. Абдул Баки Хаккани стал исполняющим обязанности министра высшего образования в Афганистане. Его представили члены «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

В период с 1996 по 2001 годы Хаккани занимал пост губернатора провинций Хост и Пактика. Кроме того, он был вице-министром по информации и культуре.

Представители комиссии по вопросам образования «Исламского эмирата Афганистан» 24 августа провели заседание. По его итогам было принято решение возобновить занятия учеников с первого по шестой классы. Уроки в школах начнутся 28 августа, уточнили в сообщении.

Постепенно и другие учебные заведения будут возвращаться к привычному режиму работы, отметили талибы.

Ранее стало известно, что в Кабуле произошли теракты. Чрезвычайное происшествие случилось в афганской столице 26 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования пострадавшим от взрывов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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