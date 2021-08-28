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Лена Катина заявила, что больше не общается с Юлией Волковой

  /   Обновлено: 28 августа 2021 20:30
Шоу-бизнес
Лена Катина заявила, что больше не общается с Юлией Волковой
Global Look Press  /  Anton Belitsky

Москва, 28 августа. Певица Лена Катина в эфире программы «Секрет на миллион» призналась, что с бывшей коллегой по группе «Тату» Юлией Волковой у нее постоянно были конфликты.

Солистки популярного коллектива все время были вместе, надоедали друг другу и ссорились на бытовой почве. Вне концертной деятельности Волкова и Катина старались не контактировать.

«Сейчас у нас нет отношений, мы не общаемся», — поделилась артистка с ведущей Лерой Кудрявцевой.

Первый серьезный конфликт между вокалистками произошел во время гастролей в Крыму. «Тату» должны были отыграть концерт на 1,5 часа, а в репертуаре — всего 12 песен. В итоге Волкова взяла инициативу в свои руки и стала общаться с публикой.

Когда после концерта девушки вернулись в гостиницу, Катина пожаловалась Леониду Дзюнику. Но музыкальный менеджер пообещал, что и «на ее улице будет праздник».

Так и произошло во время гастролей в США. На пресс-конференции журналисты задавали вопросы Катиной и Волковой, но последняя не знала английского языка. Тогда Катина стала отвечать сама, и СМИ переключили свое внимание на нее. После этого вокалистки снова поссорились.

Ранее экс-солистка «Тату» рассказала о своем новом мужчине. Оказалось, что ее избранник никак не связан с музыкальным миром.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лена Катина заявила, что больше не общается с Юлией Волковой
волкова тату катина
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