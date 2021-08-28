Камала Харрис призвала страны Юго-Восточной Азии оказать давление на Китай

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о визите вице-президент Соединенных Штатов Камалы Харрис в Сингапур и Вьетнам, ежегодных военно-морских учениях «Малабар-2021» у побережья острова Гуам, демонстрациях афганских беженцев в Джакарте, столкновениях армии Мьянмы с вооруженными этническими группировками, первых переговорах по безопасности между Японией и Тайванем, британско-японских морских маневрах к югу от Окинавы, а также борьбе с терроризмом в Таиланде и на Филиппинах.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис совершила семидневный визит в Юго-Восточную Азию (ЮВА), посетив Сингапур и Вьетнам. Целью дипломатического тура стало восстановление американских позиций в регионе и противодействие растущему влиянию Китая.

Харрис, самый высокопоставленный представитель администрации Джо Байдена, посетивший регион, призвала к более тесному сотрудничеству со странами ЮВА в области организации цепочек поставок, а также осудила «кампанию жестоких репрессий» в Мьянме и выразила готовность США поддержать «народ этой страны, который стремится вернуть свою нацию на путь демократии». В Ханое она открыла региональный офис американского Центра по контролю и профилактике заболеваний с целью содействия борьбе с пандемией COVID-19.

US VP KAMALA HARRIS IN VIETNAM

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US VP starts first day of the visit, having meetings Vietnam’s Vice President, President and Prime Minister, on Wednesday

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Photo: Official welcome by and talks with Vietnam’s Vice President pic.twitter.com/D1q51hx2mY — Pham Quang Vinh (@vinhlhq2015) August 25, 2021

Однако главной темой поездки вице-президента США в Юго-Восточной Азии стала критика в адрес китайских властей. Харрис осудила Пекин, который, по ее мнению, «продолжает принуждать, запугивать и предъявлять претензии» на большую часть Южно-Китайского моря. Также на встрече с президентом Вьетнама она призвала страны региона усилить давление на Китай.

«Действия Пекина продолжают подрывать порядок, основанный на правилах, и угрожают суверенитету стран. Соединенные Штаты выступают вместе с нашими союзниками и партнерами перед лицом этих угроз», — сказала Камала Харрис, пообещав, что Вашингтон будет добиваться свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

В ответ китайские государственные СМИ обвинили вице-президента США в стремлении вбить клин между Китаем и странами Юго-Восточной Азии.

«Указывая пальцем на Китай и обвиняя его в "принуждении" и "запугивании", Харрис умышленно игнорирует свое собственное лицемерие в попытках принудить и запугать региональные страны, чтобы они присоединились к Вашингтону в его схеме сдерживания Китая», — говорится в редакционной статье газеты China Daily.

Поездка Камалы Харрис последовала за визитом заместителя госсекретаря Венди Шерман в Индонезию, Камбоджу и Таиланд двумя месяцами ранее, а также туром министра обороны Ллойда Остина, который посетил Манилу, где договорился о полноценном возобновлении действия соглашения о посещении войск, а также Ханой, обсудив возможность повышения уровня американо-вьетнамских отношений до стратегического партнерства.

В прошлом месяце госсекретарь Энтони Блинкен также провел серию виртуальных встреч с официальными лицами стран АСЕАН, максимально используя региональные площадки для восстановления связей со странами региона, после нескольких лет правления Дональда Трампа и провальных первых месяцев администрации Байдена.

VP Harris is at The Istana with PM and President of Singapore. She is attending meetings with them now and had an orchid named after her. pic.twitter.com/0GjUAj6EF7 — Tarini Parti (@tparti) August 23, 2021

У побережья острова Гуам с 26 по 29 августа проходят крупные ежегодные военно-морские учения «Малабар-2021», в которых принимают участие страны «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad) - Соединенные Штаты, Япония, Австралия и Индия.

В этом году маневры проводятся под эгидой США с целью отработки совместных действий четырех ВМС в Филиппинском море, а также демонстрации приверженности стран-единомышленников поддержанию «основанного на правилах морского порядка в Индо-Тихоокеанском регионе». Учения включают мероприятия по противолодочной борьбе, стрельбы из боевого оружия, пополнение запасов, межпалубные летные операции и по перехвату на море.

Пекин ранее назвал Quad «азиатским НАТО» и охарактеризовал его как часть американской стратегии по сдерживанию растущего влияния Китая. В ответ на проведение «Четверкой» военно-морских учений Министерство обороны Китая заявило, что разжигание конфронтации и стремление к односторонности не могут привести к созданию так называемого свободного и открытого региона.

Sun, sea, ships! ????????



Today we met JS Ise and JS Asahi and the USS America and USS New Orleans, along with our #CSG21 escorts ???????? ???????? ???????? ????????



Great to be working with @JMSDF_PAO @jmsdf_pao_eng @USNavy @USMC pic.twitter.com/FKBJ15c1mm — HMS Queen Elizabeth???????? (@HMSQNLZ) August 24, 2021

Индонезия

В Джакарте сотни афганских беженцев 24 августа провели митинг, требуя переселить их в третью страну и осуждая захват власти на родине движением «Талибан»1 (запрещено в РФ).

У офиса Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) собрались в основном этнические хазарейцы, которые являются мусульманами-шиитами. Они держали в руках плакаты с надписями «Переселите афганских беженцев из Индонезии» и «SOS Афганистан небезопасен».

Индонезийцы не подписали ни Женевскую Конвенцию о статусе беженцев 1951 года, ни её специальный Протокол 1967 года. Джакарта не разрешает им получать работу и образование в стране. Многие граждане Афганистана годами укрываются в Индонезии в ожидании переселения в третью страну, главным образом, в Австралию.

Мирная демонстрация вылилась в стычки, когда силы безопасности начали разгонять участников за нарушение противоковидных мер. Некоторые митингующие оказали сопротивление и были задержаны полицией.

Hazara refugees in Indonesia protesting in front of @UNHCRIndo for the Resettlement and for the current situation in Afghanistan remember this people have been living in Indonesia from past 10 years without any permanent solution. @KenRoth @usembassyjkt @canadaembassy pic.twitter.com/F8VAyJVAOT — Asghar Ali (@AsgharAli122) August 24, 2021

Мьянма

Растет количество столкновений между ВС Мьянмы (Тамадо) и вооруженными этническими группировками в штате Карен на юго-востоке страны. С 1 по 20 августа отмечено более 80 стычек, причем в 60 из них участвовала 5-я бригада «Каренской национально-освободительной армии» (KNLA), которая является военным крылом «Каренского национального союза» (KNU).

KNLA также поддерживает группа боевиков, отколовшаяся от подписавшей перемирие «Демократической каренской буддийской армии» (DKBA). А на стороне военных в боях задействованы Силы пограничной стражи (BGF) — подразделения, сформированные из бывших этнических повстанцев и подчиненные Тамадо.

В этом месяце почти каждый день происходили бои в районе поселков Тхатон, Пхаан и Пхапун. Предположительно, Армия Мьянмы готовиться вернуть контроль над базой Тхолетха, расположенной на берегу реки Салуин возле границы с Таиландом. «Каренская национально-освободительная армия» захватила военный объект в апреле текущего года.

Karen Rebel Army Braced for Myanmar Junta’s Major Offensive https://t.co/YqAyIcqmyu#WhatsHappeningInMyanmar

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Help The Irrawaddy Report the Truth from Myanmarhttps://t.co/PaJUd0gH3P — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) August 25, 2021

Таиланд

В южной провинции Яла на юге неизвестные бросили самодельное взрывное устройство на территорию военной базы.

Нападение произошло около 8 часов вечера 23 августа. В результате взрыва бомбы 22-летний солдат получил осколочное ранение в левое плечо и был госпитализирован в провинциальную больницу. Также повреждены два армейских пикапа и легковой автомобиль.

Это первое за последние три месяца нападение на юге Таиланда, где проживают преимущественно малайцы-мусульмане. Активизация боевиков может быть связана с неудачными попытками в мае возобновить мирные переговоры между тайским правительством и крупнейшей сепаратистской группировкой «Национальный революционный фронт» (BRN) в столице Малайзии Куала-Лумпуре. В предыдущих атаках отметились главным образом салафиты из закрытой группы «Рунда Кумпулан Кечил» (Малые патрульные подразделения, РКК), которые прошли спецподготовку на территории Индонезии.

A soldier was injured by an exploding pipe bomb thrown into a military base in Yala’s Muang district, Thailand, on Monday night. https://t.co/MMQ9cjHRm2 — Ryn J. (@Ryn_writes) August 24, 2021

Тайвань

Представители Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии и Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня 27 августа провели первые переговоры по вопросам безопасности. Пекин осудил закрытую онлайн-встречу как оскорбление суверенитета КНР.

Тайваньская сторона сообщила, что переговоры были посвящены таким темам, как сотрудничество в области полупроводниковой промышленности, военная деятельность Пекина вблизи Японии и возможное сотрудничество между Тайбэем, Токио и Вашингтоном. Еще одним ключевым пунктом повестки стало желание Тайваня присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному транстихоокеанскому партнерству (CPTPP).

На встрече также были затронуты вопросы потенциального сотрудничество в области обороны, но тайваньцы отказались разглашать подробности, сославшись на деликатность ситуации.

Межпартийные переговоры могут послужить форматом для расширения связей Тайбэя с правительствами других стран, которые, предпочитают не ссориться с Пекином и избегают официальных контактов с Тайванем.

«В международных делах не бывает простых совпадений. Время проведения переговоров, когда Харрис посещает Юго-Восточную Азию, указывает на поддержку Вашингтоном переговоров между Токио и Тайбэем. Мы можем рассматривать эти события как часть усилий США, а также Японии по обеспечению своих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе [на фоне] усиления Китая», — сказал Чэнь Цзун-янь, доцент Национального университета имени Сунь Ятсена, Тайвань.

Japan and #Taiwan's ruling parties held their first bilateral talks on security policies on Friday, which is joined by two lawmakers from each side. They talked about strengthening collaboration in areas like security, economy and environmental protection. https://t.co/OORlFPKlK5 — William Yang (@WilliamYang120) August 27, 2021

Филиппины

На южном острове Минданао солдаты 51-го пехотного батальона Армии Филиппин 21 августа столкнулись с примерно 30 боевиками террористической группировки «Мауте», аффилированной с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ).

Огневую и воздушную поддержку действующим на земле войскам оказывали артиллерийские подразделения и ВВС Филиппин. В результате перестрелки, продолжавшейся в течение трех часов в горах на границе провинций Северный и Южный Ланао, с правительственной стороны никто не пострадал, но также нет данных о потерях среди террористов.

Позже на месте столкновения были обнаружены семь самодельных взрывных устройств. Считается, что группу боевиков возглавляет некий командир по имени Абу Бакар или Абу Закария.

Группировка «Мауте», также известная как «Исламское государство Ланао», была основана в 2012 году братьями Абдуллой и Омаром Мауте, которые руководили полугодовой осадой города Марави в 2017 году вместе с Иснилоном Тотони Хапилоном, лидером еще одной радикальной исламистской организацией — «Абу Сайяф».

Федеральное агентство новостей /

Япония

Япония и Великобритания 24 августа провели совместные военно-морские учения в Тихом океане к югу от острова Окинава с целью углубления сотрудничества в области обороны на фоне растущего влияния Китая в регионе.

В маневрах участвовал японский эсминец «Исэ», британский авианосец HMS Queen Elizabeth, а также военные корабли ВМС США и Нидерландов, сопровождающие авианосную ударную группу (АУГ) Великобритании.

Ожидается, что в сентябре АУГ совершит заход на базу ВМС США в Йокосукэ, к юго-западу от Токио. Таким образом Лондон пытается продемонстрировать свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Мы показали нашу способность работать с нашими союзниками, и по мере того, как мы снова привыкаем к действиям в Индо-Тихоокеанском регионе, эти отношения будут важны для всех будущих кораблей Королевского флота, задействованных в этом регионе», — сказал капитан Ангус Эссенхай, командир авианосца HMS Queen Elizabeth.

Royal Navy HMS Queen Elizabeth Carrier Strike Group sails in formation with US Navy amphibious assault ship USS America and Japan Maritime Self-Defense Force helicopter destroyer JS Ise in Philippine Sea during Exercise Noble Union on Aug. 24. pic.twitter.com/s0ZXr7tbWF — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) August 24, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.