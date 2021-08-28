Следственный комитет проверит публикацию об СССР в связи с обращением депутата Милонова

Москва, 28 августа. Следственный комитет России проверит историческую публикацию об СССР в одном из СМИ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратил внимание СК РФ на статью, в которой, по его мнению, указаны недостоверные сведения о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с обращением парламентария.

Ведомство не уточняет, о какой именно публикации и в каком издании идет речь. Сотрудники СК РФ проанализируют доводы Милонова и проверят публикацию на достоверность информации, указано в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что Виталий Милонов поддержал идею о переносе останков руководителей СССР с Красной площади в специальный пантеон. Однако, по его словам, подобные инициативы не следует спешить воплощать сию же минуту.