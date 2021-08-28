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Вице-президент Афганистана назвал переговоры в Дохе «началом конца»
Политика
Вице-президент Афганистана назвал переговоры в Дохе «началом конца»
Prt Scr youtube.com  /  Heinrich-Böll-Stiftung/CC BY-SA 2.0

Кабул, 28 августа. Межафганские переговоры в Дохе стали «началом конца» для страны. Такое мнение выразил вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

Политик написал письмо немецкому изданию Der Spiegel. В нем он заявил, что переговоры якобы придали движению «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) легитимности. По его словам, процесс в Дохе между официальным Кабулом и талибами стал «началом конца» для Афганистана.

Салех отметил, что США и НАТО следовало бы оставить 2500 солдат на территории страны. Однако сейчас они расплачиваются международным авторитетом. Также вице-президент потребовал признать легитимность национального сопротивления в Панджшере.

Ранее американские власти сообщили, что теракт в Кабуле, который произошел 26 августа, устроил террорист-смертник. Его сообщники открыли огонь из стрелкового оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан салех
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