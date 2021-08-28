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В ДНР сообщили о подавлении нескольких огневых точек ВСУ
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В ДНР сообщили о подавлении нескольких огневых точек ВСУ
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Донецк, 28 августа. Подразделения Народной милиции ДНР нанесли ответные удары по позициям Вооруженных сил Украины, заявил замначальника управления НМ Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Удары НМ ДНР наносились на горловском и донецком направлениях. Их целью было предотвращение жертв среди мирных жителей Донбасса в результате массированных огнеметных обстрелов ВСУ, подчеркнул Басурин.

«Украинские военнослужащие 25-й бригады с позиций в населенном пункте Авдеевка дважды обстреляли населенный пункт Минеральное, выпустив 30 мин калибра 120 мм», — сообщил официальный представитель НМ ДНР.

Ответным огнем силы Народной милиции ДНР подавили позиции ВСУ, с которых велся обстрел Донецкой Народной Республики, данные о потерях среди украинских военнослужащих уточняются, резюмировал Басурин.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ обстреляли из минометов поселок Минеральное, расположенный вблизи Донецка.

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