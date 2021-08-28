В Берлине во время массовых беспорядков пострадали четверо полицейских

Берлин, 28 августа. В ходе несанкционированных акций в столице Германии пострадали четверо полицейских. Почти 80 митингующих задержаны.

Сегодня на площади Потсдамер-плац прошел несанкционированный митинг. Люди вышли выразить свое недовольство введением новых COVID-ограничений.

Несколько тысяч человек оставались на площади даже после его окончания. Они предприняли попытку прорваться в направлении парка Тиргартен, который граничит с правительственным кварталом в Берлине.

Однако полиция смогла остановить бегущих. Стражи порядка перекрыли все пути в сторону правительственного квартала. В результате столкновения участников акции и правоохранителей, пострадали четверо полицейских. Также временно задержаны 78 бастующих. В отношении всех них были возбуждены административные дела.

Еще один митинг прошел в столице ЦАР. На этот раз активисты выступили против преступлений членов многопрофильной миссии ООН.