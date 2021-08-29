Страны Ближнего Востока объединит первый рынок исламского криптоискусства

Развитые государства Персидского залива стараются быть чуткими к новым деловым тенденциям и технологиям, которые могли бы принести им финансовую выгоду. Одним из наиболее перспективных явлений сегодня можно считать разработку блокчейн-технологий, подаривших миру не только криптовалюты, но и современный вид искусства, стремительно набирающий популярность.

На это обращают внимание страны, экономики которых сейчас держатся в основном на добыче и экспорте нефти. Такой подход аргументирован необходимостью диверсифицировать источники пополнения бюджета. Изучение данного вопроса заставило предпринимателей государств MENA (Ближний Восток и Северная Африка) скооперироваться ради создания первого крупного регионального рынка криптоискусства.

Что такое NFT и блокчейн-технологии, а также как это осваивают государства Персидского залива — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Путь к NFT

NFT (Non-fungible token) — невзаимозаменяемый токен, который представляет собой уникальный цифровой сертификат, аналог ценных бумаг. Он фактически удостоверяет право собственности на разного рода виртуальные активы: картины, рисунки, фотографии, видеозаписи, музыку, тексты (от статей до обычных твитов) и даже мемы.

Эта система основана на технологии блокчейн (blockchain), представляющей собой непрерывную цепочку информационных блоков, выстроенную по определенным правилам. Все записи здесь открыты и не могут быть уничтожены.

Между тем не существует двух идентичных NFT, поскольку каждый экземпляр содержит уникальные цифровые свойства. Даже если художник публикует два произведения искусства без четких физических различий, данные, закодированные в каждом невзаимозаменяемом токене, будут разными.

???? We will auction 9 #NFTs in the coming days, but do you know what an NTF is?

We have a simple explanation for you.https://t.co/hVN9gqcYrs — BeInCrypto (@beincrypto) August 20, 2021

Владение уникальным невзаимозаменяемым токеном (как и с физическим предметом собственности) дает человеку право на его продажу, дарение и т. п. Таким образом, созданный кем-то рисунок, загруженный на специализированный ресурс, делает его NFT-активом. Так что художнику остается только найти покупателей на свой продукт или остаться его единовластным владельцем.

Сейчас большинство такого рода цифровых объектов являются частью известного блокчейна Ethereum, имеющего свою криптовалюту Ether (эфир).

Частный опыт

NFT-искусство приковало к себе мировой интерес после скандального аукциона Christie's New York, на котором цифровое произведение художника Майка Винкельманна под псевдонимом Бипл было приобретено частным коллекционером за 69,4 млн долларов.

Auction house Christie’s New York recently sold a digital-only artwork by the artist known as Beeple for $69m (£50m). But what is an NFT, and will they help artists make money online? https://t.co/zL7kMPyiTJ #TechNews — CityFibre (@CityFibre) April 18, 2021

Изначально создатели площадок сами искали авторов для работы на новых ресурсах. Так, визуальный художник из Саудовской Аравии под псевдонимом Арк был приглашен представителями цифрового арт-рынка KnownOrigin попробовать возможности платформы.

«Я начал размещать свои работы на KnownOrigin, совершенно не понимая, что я делаю, и просто экспериментируя. Через несколько дней я получил уведомление, что один из моих проектов продан. Я был очень потрясен, потому что не привык к тому, что люди покупают мое цифровое искусство», — рассказал журналистам художник.

В результате по состоянию на март 2021 года у Арка купили уже более 270 произведений в форме NFT общей стоимостью свыше 480 тысяч долларов. Эта сумма, по его словам, была основана на текущих тарифах на криптовалюту эфир, которая выросла в цене с тех пор, как он начал продавать собственные работы.

Ближний Восток прощупывает почву

Деятели искусства из стран Персидского залива не пропустили мимо ушей новости о ситуации в американском аукционном доме и сами стали осваивать перспективы такой технологии. Уже к весне 2021 года владельцы галерей приступили к скупке NFT-произведений, проведению выставок своих цифровых экспонатов и их продаже.

Так, среди пионеров торговли криптоискусством оказался выходец из Кувейта Бандар аль-Ваззан, владелец собственной онлайн-галереи Bawa. Затем инициативу в Дубае подхватила основавшая The Third Line галерейщица Санни Рахбар.

Федеральное агентство новостей /

Из-за недоверия к новым технологиям и видам творчества непривычным для широкой общественности искусством сначала занимался относительно узкий круг людей. Однако данное направление со временем стало демонстрировать впечатляющие экономические показатели.

Согласно отчету Business Insider, всего за первые четыре месяца 2021 года рынок искусства NFT вырос более чем на 800% — с 52 млн долларов в январе до колоссальных 490 млн долларов к концу апреля.

???? Size of traditional art market:



$50 billion in 2020, according to an Art Basel report.



???? Size of NFT art market:



$490 million (mid 2021), according to Business Insider



- We are just getting started ???? — Yellow ???? NFT Artist & Collector ???? (@yellowdoodle1) August 27, 2021

Уже в мае базирующийся в Дубае фонд Behnoode Foundation объявил о намерениях создать первое в истории NFT агентство цифрового исламского искусства на Ближнем Востоке — Behnoode Art.

#Dubai-based Behnoode Foundation is due to launch the first-ever NFT digital #Islamic art agency in the Middle East, Behnoode Art.



Behnoode Art was expected to officially launch in July. #cryptocurrency #AMANAH #blockchain pic.twitter.com/NdhRB2NHq3 — AMANAH Exchange (@AmanahExchange) June 16, 2021

Но уже 26 августа ближневосточные предприниматели пошли дальше — открыли первый в регионе MENA полноценный рынок цифрового искусства NIFTY Souq.

Новая платформа для цифрового искусства

По мнению создателей площадки NIFTY Souq, она должна «произвести революцию на музыкальной и художественной сцене Ближнего Востока».

На официальном сайте компании отмечается, что перед разработчиками прогрессивного проекта стояла задача создать особый ресурс, на котором авторы смогут свободно творить и выкладывать свои проекты, а также открыто общаться с ценителями современного искусства и поклонниками.

«Наша цель — создать первый и самый большой рынок NFT в регионе MENA, ориентированный на окружающую среду», — сказал Набиль аль-Сайед, генеральный директор NIFTY Souq.

Он отметил, что на других схожих платформах для «чеканки» одного NFT-объекта необходимо весьма большое количество энергии, сопоставимое с четырехдневными расходами электричества средних размеров семьи. Каждая транзакция требует немного меньше энергии, однако и такая величина остается высокой. Все это существенно повышает стоимость «киберэкспонатов».

Однако оборудование нового цифрового рынка позволяет снизить затраты на загрузку объектов в Сеть. По словам Аль-Сайеда, NFT от NIFTY Souq будет расходовать столько же энергии, сколько отправка простого твита.

«Благодаря нулевой стоимости майнинга художники получают возможность устанавливать низкие цены на свои NFT, делая их доступными для всех поклонников, которые могут приобрести их с помощью простой кредитной карты и криптовалюты. Благодаря этому NFTY Souq становится действительно инклюзивной платформой», — считает директор площадки.

Учредители ресурса надеются, что благодаря их деятельности художники государств MENA смогут легко найти покупателей своих работ.

Инициатива NFTY Souq прежде всего ориентирована на два типа целевой аудитории. Первый — простые поклонники популярной культуры, желающие поддержать начинающих художников или же попробовать себя в творчестве. Второй же — серьезные коллекционеры, рассматривающие NFT как новое средство пополнения личных собраний уникальными произведениями искусства.

NFT идет вперед

Независимые художники и музыканты выступают за NFT как за жизнеспособную модель цифрового владения. Между тем спорт, музыка, игры и другие отрасли, ориентированные на фанатов, признают потенциал технологии для роста доходов с продажи.

Так, в 2019 году NBA запустила Top Shot — торговую площадку для демонстрации роликов со спортивных матчей, которые пользователи могут собирать и обменивать с помощью технологии блокчейн. С тех пор объем продаж составил более 230 млн долларов, а отдельные ролики Леброна Джеймса и Зиона Уильямсона продаются примерно за 200 тысяч долларов каждый.

Музыканты по той же системе выпускают лимитированные альбомы, а иллюстраторы — сувенирные коллекционные карточки.

Впрочем, стоит отметить, что NFT пока не полностью защищает интеллектуальную собственность: художники все еще должны регистрировать авторские права на свои работы, если им понадобится подать иск в суд на плагиат. Но это окупается тем, что при перепродаже произведения киберискусства на вторичном рынке его автор в любом случае получает определенную долю роялти, составляющую примерно 10% от стоимости покупки.

Кроме того, преимущество разного рода платформ для торговли NFT существенно упрощает жизнь авторов контента. Если ранее художникам и музыкантам для продажи или размещения работ постоянно приходилось полагаться на посредников — аукционные дома, галереи и платформы потокового вещания — современные электронные технологии помогают им самостоятельно публиковать новые произведения и отслеживать процессы купли-продажи.

As the craze for #NFT stays up, trade volumes at @OpenSea have soared up to $1.22 billion in a month.????



Massive transactions of 1.36 mn have taken place in a month.????



Source: @BusinessInsider pic.twitter.com/DAhMBuJR1U — MaximNFT by xSigma (@NftXsigma) August 27, 2021

А есть ли отличие?

Самыми ярыми сторонниками криптовалют и создаваемых на их основе продуктов являются венчурные инвесторы, знаменитости и популярные авторы. Они считают, что NFT может «демократизировать искусство» и меценатство в целом. Теоретически данная технология действительно способна стимулировать рост прибыли свободных художников и творческих личностей, которые получают доход, распространяя и монетизируя свой контент на различных социальных платформах.

Однако, несмотря на якобы децентрализованную и демократическую природу блокчейна, среди создателей контента уже выстроилась определенная иерархия. Знаменитости могут извлечь из данной системы гораздо большую выгоду, чем новички, особенно на порах зарождения NFT-культуры.

По мнению музыкального критика Ариэль Гордон, в подобной ситуации технология поощряет инвесторов к поиску неоткрытых талантов, которые рассматриваются ими почти как акции, которые можно купить по минимальной стоимости, чтобы «обналичить» их после достижения массовой популярности.

CNBC, BBC, Business Insider, and The Guardian have all profiled 12-year-old Weird Whales NFT creator @ObiWanBenoni in the past week. we did it a month ago: https://t.co/xYI1INH2qo @decryptmedia — Daniel Roberts (@readDanwrite) August 27, 2021

То есть фактически это ничем не отличается от «традиционного» мира искусства, который держится на том, будет ли художник или его творчество дорожать. Так, рынки NFT воспроизводят процесс аукциона для наиболее ценных работ, ориентируясь на коллекционеров нового поколения, готовых отдать деньги, например, не за античную вазу, а за цифровой объект искусства.

Отличием от существующих арт-дилерских процессов в этом случае является именно применение современных технологий к созданию объекта искусства, отслеживанию его дальнейшей судьбы и отчислению роялти авторам при повторной продаже экспоната. В остальном же, отлаженная веками система практически полностью дублируется в цифровом формате.

Залив видит возможности

Как бы странно иногда ни выглядели произведения NFT-арта, власти стран вроде ОАЭ и Саудовской Аравии, прежде всего, обращают внимание на финансовую статистику и действуют из прагматичных интересов. Твердый настрой на диверсификацию экономики и поиск альтернативных источников дохода является приоритетом, подталкивающим государства к смелым экспериментам. Следуют их примеру и другие региональные игроки, разрабатывающие схожие проекты развития.

В данном случае арабские предприниматели стремятся действовать на опережение, занимая свою нишу на мировом рынке цифрового искусства. Создание единого ресурса для сбора проектов от творцов региона MENA прекрасно послужит данной цели. Налет национального искусства придает арабской площадке эксклюзивности, что также может стать преимуществом в экономическом плане и привлечь коллекционеров.

До настоящего момента большинство торговых площадок NFT работало на блокчейне Ethereum и требовало от потенциальных покупателей наличия существующего криптовалютного кошелька. Рынок NFTY Souq имеет собственную технологическую базу, направленную на энергоэффективность. Такой подход является более экологичным, что соответствует национальным стратегиям ОАЭ и Саудовской Аравии, а также может быть одобрено европейцами. Это дает новому предприятию шанс и конкурентные способности.

Впрочем, эффективность выбранного курса покажет только время. И только оно позволит выяснить, что ждет NFT-рынок в будущем — станет он стабильным, или о нем полностью забудут через несколько лет.