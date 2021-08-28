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Гонщик «Ред Булл» Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бельгии
Спорт
Гонщик «Ред Булл» Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бельгии
instagram.com  /  @maxverstappen1

Спа, 28 августа. Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации двенадцатого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в шестой раз в сезоне выиграл квалификацию «Формулы-1». Нидерландский гонщик стал победителем гонки, завершившей на трассе в бельгийском Спа. Второе место занял пилот «Уильямса» Джордж Расселл». Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал третьим. Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин, который проводит дебютный сезон в «Формуле-1», по итогам квалификации занял 20-е место. Его напарник Мик Шумахер показал 18-й результат.

Стоит отметить, что квалификация Гран-при Бельгии была прервана из-за серьезной аварии с участием гонщика команды «Макларен» Ландо Норриса. Основная гонка Гран-при Бельгии состоится 29 августа.

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спорт формула-1 квалификация ферстаппен гран-при бельгии
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