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Доктор Мясников перечислил способы избежать преждевременного слабоумия
Общество
Доктор Мясников перечислил способы избежать преждевременного слабоумия
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 августа. Способы, как избежать ранней деменции, перечислил врач и телеведущий Александр Мясников. Причиной слабоумия взрослых людей может быть стресс, пояснил доктор.

Речь идет о людях от 18 до 65 лет, пояснил врач в эфире телеканала «Россия-1». Причиной преждевременного слабоумия может быть депрессия, а также различные инфекции, в том числе и коронавирус.

«Это состояние приводит к тому, что вы начинаете все забывать и терять интерес к жизни. У взрослых людей за когнитивными нарушениями стоит именно депрессия», — подчеркнул Мясников.

Неправильное лечение гипертонии и сосудистые заболевания также могут привести к развитию слабоумия. Доктор рекомендует учиться справляться со стрессами и уметь концентрировать внимание. Для профилактики ранней деменции Мясников рекомендует читать бумажные книги и тренировать мозг различными способами.

Небольшое количество алкоголя благотворно влияет на состояние мозга. Красное вино полезно в борьбе с постковидным синдромом, заявил Александр Мясников. Однако не стоит злоупотреблять таким «лекарством», особенно в острый период, подчеркнул врач.

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