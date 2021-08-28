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На Кубе официально признали криптовалюту
Весь мир
На Кубе официально признали криптовалюту
pixabay.com  /  PD

Гавана, 28 августа. Центральный банк Кубы (BCC) официально разрешил использование криптовалют для совершения платежей на острове. В ближайшее время ведомство опубликует подробные правила обращения с цифровыми деньгами. Об этом сообщил телеканал Euronews.

Резолюция о криптовалютах вступит в силу 15 сентября и будет регулировать «использование виртуальных активов в коммерческих операциях», говорится в документе. К примеру, поставщикам подобных услуг теперь потребуется лицензия Центрального банка Кубы для продолжения деятельности.

По данным Euronews, страна пошла на этот шаг во многом из-за политики бывшего президента США Дональда Трампа, который ужесточил правила эмбарго, и из-за этого доллары стало труднее использовать. Все это привело к росту популярности криптовалют: по неофициальным оценкам порядка 10 тысяч кубинцев используют биткоин как средство платежа.

В мае прошлого года президент Мигель Диас-Канель заявил, что его правительство анализирует целесообразность использования криптовалют в экономических операциях страны. ВВП Кубы упал на 11% в 2020 году из-за последствий COVID-19 и американских санкций.

В начале июня президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил о намерении сделать биткоин законным платежным средством в государстве. По его словам, это откроет путь к развитию экономики Сальвадора, обеспечив ее доступом к кредитам, накоплениям, инвестициям и безопасным транзакциям.

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