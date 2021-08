На Кубе официально признали криптовалюту

Гавана, 28 августа. Центральный банк Кубы (BCC) официально разрешил использование криптовалют для совершения платежей на острове. В ближайшее время ведомство опубликует подробные правила обращения с цифровыми деньгами. Об этом сообщил телеканал Euronews.

Cuba becomes the latest country to authorise and regulate cryptocurrencies like Bitcoin https://t.co/K0Slf2qR5y pic.twitter.com/dxG1GJ0Yi3