Немецкая полиция задержала ряд участников акций против ограничений из-за COVID-19

Берлин, 28 августа. Тысячи немцев вышли на улицы в столице ФРГ, выступая против введенных из-за ситуации с коронавирусом ограничений.

Участники несогласованных акций собрались на Потсдамер-плац. У многих из них отсутствуют маски. К тому же немцы не соблюдают социальную дистанцию. В течение дня в Берлине прошло сразу несколько несогласованных мероприятий. На некоторых из них произведены задержания.

«Несколько полицейских пострадали в результате попыток со стороны протестующих освободить задержанных», — сообщил представитель местной полиции.

Это не первый раз, когда немцы выражают свое негативное отношение к введенным из-за ситуации с коронавирусом ограничениям. Ученые из ФРГ и местные власти предлагают разнообразные способы, чтобы сдерживать распространение COVID-19 с минимальными неудобствами для граждан.