Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 20:35
20:33
Спорт
«Без Криштиану будет лучше»: аналитик рассказал о перспективах «Ювентуса» без Роналду
20:33
Происшествия
В Берлине во время массовых беспорядков пострадали четверо полицейских
20:30
Политика
Талибы представили нового и. о. министра высшего образования в Афганистане
20:30
Шоу-бизнес
Лена Катина заявила, что больше не общается с Юлией Волковой
20:29
Экономика
Секрет эксклюзивности Rolls Royce раскрыли автоэксперты
20:26
Политика
Следственный комитет проверит публикацию об СССР в связи с обращением депутата Милонова
20:25
Политика
Вице-президент Афганистана назвал переговоры в Дохе «началом конца»
20:24
Армия
В ДНР сообщили о подавлении нескольких огневых точек ВСУ
20:21
Политика
Александр Рар: Зеленский боится, что немцы и французы не на его стороне в минском процессе
20:20
Весь мир
На Кубе официально признали криптовалюту
Все новости

Немецкая полиция задержала ряд участников акций против ограничений из-за COVID-19

  /   Обновлено: 28 августа 2021 20:13
Общество
Немецкая полиция задержала ряд участников акций против ограничений из-за COVID-19
Global Look Press  /  Christophe Gateau

Берлин, 28 августа. Тысячи немцев вышли на улицы в столице ФРГ, выступая против введенных из-за ситуации с коронавирусом ограничений.

Участники несогласованных акций собрались на Потсдамер-плац. У многих из них отсутствуют маски. К тому же немцы не соблюдают социальную дистанцию. В течение дня в Берлине прошло сразу несколько несогласованных мероприятий. На некоторых из них произведены задержания.

«Несколько полицейских пострадали в результате попыток со стороны протестующих освободить задержанных», — сообщил представитель местной полиции.

Это не первый раз, когда немцы выражают свое негативное отношение к введенным из-за ситуации с коронавирусом ограничениям. Ученые из ФРГ и местные власти предлагают разнообразные способы, чтобы сдерживать распространение COVID-19 с минимальными неудобствами для граждан.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Немецкая полиция задержала ряд участников акций против ограничений из-за COVID-19
германия ограничения коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru