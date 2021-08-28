Стинг оскорбил итальянского герцога высказыванием о вине

Рим, 28 августа. Бывший вокалист группы The Police Стинг был вынужден написать письмо с извинениями итальянскому герцогу Симоне Велутти Зати — младшему из-за слов о вине.

Музыкант приобрел итальянское поместье у отца герцога в 1997 году. В одном из интервью Стинг заявил, что продавец обманул его, поскольку в процессе покупки предложил попробовать местное вино. Напиток понравился певцу, и это подтолкнуло его к приобретению поместья, так как основной целью экс-солиста The Police были виноградники. Однако впоследствии Стинг понял, что бывший хозяин объекта напоил его вовсе не местным вином.

Велутти был оскорблен высказыванием музыканта о его отце. Разгневанный итальянский герцог потребовал от певца извинений.

«Мой отец скончался в 2012 году, у Стинга было 15 лет, чтобы выдвинуть эти обвинения. Вместо этого он решил плохо отзываться о мертвых», — цитирует Велутти Daily Mail.

Стинг написал герцогу письмо, в котором извинился за неуважение к его отцу. Как отметил музыкант, он понимает, что эта история принесла страдания всей семье Велутти.

«Цель этого анекдота заключалась в том, чтобы дать ироничный комментарий к моей неопытности и факту, что 25 лет назад я не смог бы отличить хорошее вино от куска мыла», — оправдался бывший солист The Police.

Однако итальянскому герцогу этого письма показалось мало. Он хочет получить от певца публичные извинения, которые будут опубликованы в итальянских СМИ и на сайте поместья музыканта.

Примечательный факт о Стинге — он преимущественно пользуется левой рукой. Ранее ФАН составил список знаменитых левшей, встречавшихся в истории человечества.