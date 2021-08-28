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Сейсмологи зафиксировали в Индонезии подземные толчки магнитудой 5,5
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали в Индонезии подземные толчки магнитудой 5,5
38.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Иркутской области

Порт-Морсби, 28 августа. В индонезийской провинции Папуа на острове Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 5,5. Информация о пострадавших не поступала.

Центр подземных толчков, по данным специалистов, находился в 129 км к юго-западу от города Джаяпура. Он является административным центром провинции Папуа. Очаг залегал на глубине 10 км. Сведений о разрушений нет, сообщила Геологическая служба США.

Некоторое время назад также стало известно, что Мексика направила на Гаити 729 тысяч тонн гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения людей. Помимо еды и лекарств североамериканская страна послала медицинские бригады, сообщило издание La Jornada.

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землетрясение чп новая гвинея
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