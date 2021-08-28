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Пробки, новостройки и бизнес: вице-мэр Уфы рассказал о развитии города

  /   Обновлено: 28 августа 2021 23:38
Общество

Способы борьбы с должниками за жилищно-коммунальные услуги и влияние нацфинала чемпионата WorldSkills на жизнь Башкортостана — это лишь малая часть тем, поднятых первым заместителем мэра Уфы Маратом Гайфуллиным в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Действующий вице-мэр города вступил в полномочия три месяца назад. До этого Гайфуллин занимал руководящую должность в крупном промышленном холдинге.

«Муниципальное управление сильно отличается от управления в бизнесе, на коммерческом предприятии. Поэтому приходится многому учиться. Непросто», — признается политический деятель.

Основной темой беседы стало обсуждение развития благоустройства Уфы. Так вице-мэр опроверг информацию о том, что в городе планируют сократить маршрутную сеть на 15%.

«С точки зрения регулирования транспорта в городе, перед нами стоит задача снижения дублирования маршрута. Ни в коем случае в наших задачах не стоит снижение транспортной доступности и сокращение пассажиропотока», — объясняет первый заместитель мэра.

На повестке стоял и вопрос финала IX национального чемпионата WorldSkills. Гайфуллин заявил, что процесс организации крупного мероприятия был непростым. Однако движение несет важную роль для населения республики.

«Были затрачены определенные организационные и финансовые усилия, и немалые. Но тем не менее, я считаю, это нужно для города. Это возможность горожанам увидеть это мероприятие. А также возможность нам показать свой город тем людям, которые приехали», — заключил Марат Гайфуллин.

Подробнее об улучшении инфраструктуры Уфы вы узнаете в эксклюзивном материале ФАН.

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россия уфа worldskills марат гайфуллин
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