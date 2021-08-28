Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 20:35
20:33
Спорт
«Без Криштиану будет лучше»: аналитик рассказал о перспективах «Ювентуса» без Роналду
20:33
Происшествия
В Берлине во время массовых беспорядков пострадали четверо полицейских
20:30
Политика
Талибы представили нового и. о. министра высшего образования в Афганистане
20:30
Шоу-бизнес
Лена Катина заявила, что больше не общается с Юлией Волковой
20:29
Экономика
Секрет эксклюзивности Rolls Royce раскрыли автоэксперты
20:26
Политика
Следственный комитет проверит публикацию об СССР в связи с обращением депутата Милонова
20:25
Политика
Вице-президент Афганистана назвал переговоры в Дохе «началом конца»
20:24
Армия
В ДНР сообщили о подавлении нескольких огневых точек ВСУ
20:21
Политика
Александр Рар: Зеленский боится, что немцы и французы не на его стороне в минском процессе
20:20
Весь мир
На Кубе официально признали криптовалюту
Все новости

Глава ФЗНЦ выяснил у афганцев, что им не нравилось во власти до прихода талибов

  /   Обновлено: 28 августа 2021 20:05
Общество
Глава ФЗНЦ выяснил у афганцев, что им не нравилось во власти до прихода талибов
Global Look Press  /  Sahel/XinHua

Кабул, 28 августа. Российский социолог Максим Шугалей продолжает социологический опрос среди жителей Афганистана с целью выяснить, что думают жители страны о кризисе и приходе к власти талибов.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей провел опрос среди обычных жителей Афганистана и выяснил, что им больше всего не нравилось в стране в тот период, пока власть была сосредоточена в руках Ашрафа Гани. Первыми результатами опроса он поделился в своем Telegram-канале.

Большая часть афганцев склоняется к тому, что власть в стране была слишком коррумпирована: добиться справедливости для простого жителя республики было непосильной задачей, поскольку везде требовались полезные связи и деньги.

«Многие не скрывают, что считают президента Гани — ставленником американцев. При нем жили хорошо только он сам и его ближайшее окружение. Как рассказывают мои собеседники: если ты не во власти, то ты никто. Невозможно было законно решить ни одну проблему», — указал социолог.

Шугалей отметил, что именно в коррумпированности властей афганцы и видят причину быстрой победы «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация). Теперь жители страны надеются на то, что со сменой власти жизнь в стране изменится в лучшую сторону.

Ранее ученый-социолог рассказал, как жители афганской столицы отреагировали на серию терактов в аэропорту Кабула, при которых погибло больше сотни человек. Шугалей отметил, что в районе аэропорта была значительно усилена охрана, но в целом, обстановка в столице спокойная.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава ФЗНЦ выяснил у афганцев, что им не нравилось во власти до прихода талибов
афганистан талибан шугалей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru