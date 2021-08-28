Глава ФЗНЦ выяснил у афганцев, что им не нравилось во власти до прихода талибов

Кабул, 28 августа. Российский социолог Максим Шугалей продолжает социологический опрос среди жителей Афганистана с целью выяснить, что думают жители страны о кризисе и приходе к власти талибов.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей провел опрос среди обычных жителей Афганистана и выяснил, что им больше всего не нравилось в стране в тот период, пока власть была сосредоточена в руках Ашрафа Гани. Первыми результатами опроса он поделился в своем Telegram-канале.

Большая часть афганцев склоняется к тому, что власть в стране была слишком коррумпирована: добиться справедливости для простого жителя республики было непосильной задачей, поскольку везде требовались полезные связи и деньги.

«Многие не скрывают, что считают президента Гани — ставленником американцев. При нем жили хорошо только он сам и его ближайшее окружение. Как рассказывают мои собеседники: если ты не во власти, то ты никто. Невозможно было законно решить ни одну проблему», — указал социолог.

Шугалей отметил, что именно в коррумпированности властей афганцы и видят причину быстрой победы «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация). Теперь жители страны надеются на то, что со сменой власти жизнь в стране изменится в лучшую сторону.

Ранее ученый-социолог рассказал, как жители афганской столицы отреагировали на серию терактов в аэропорту Кабула, при которых погибло больше сотни человек. Шугалей отметил, что в районе аэропорта была значительно усилена охрана, но в целом, обстановка в столице спокойная.

1 Организация запрещена на территории РФ.