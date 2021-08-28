Механик-водитель рассказал об особенностях боевой машины десанта четвертого поколения

В Севастополе продолжает работу Международный военно-технический форум «Армия-2021». ФАН пообщался со специалистами, которые рассказали об особенностях военной техники, представленной на выставке.

О технических характеристиках модернизированной боевой машины десанта четвертого поколения БМД-4М рассказал механик-водитель 108-го полка Артемий Смольяков.

«У нее есть управляемые ракеты, которые спрятаны в башне. В случае чего она захватывает цель, потому что она может увидеть цель на расстоянии 500 метров, захватить и сопровождать автоматически. И когда нужно будет нажать огонь, надо будет использовать одну кнопку — и машина стрельнет. Она может захватить любую цель, даже человека на расстоянии, и сопровождать. Самолет не захватит, а вот БПЛА, да, может сопровождать. Пушка поднимается до 70 градусов», ― пояснил Смольяков.