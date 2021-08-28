Экс-солистка «Тату» Лена Катина в подробностях рассказала о нападении педофила

Москва, 28 августа. Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина в деталях рассказала о нападении педофила, которое она пережила, когда ей было всего 11 лет.

По словам певицы, в день случившегося она возвращалась домой после школы. Катина зашла в лифт вместе с мужчиной и нажала на кнопку десятого этажа, а он нажал на седьмой.

«После чего поворачивается ко мне и говорит: «Будешь вести себя тихо, всем будет хорошо». У меня вырвалось «ой», и я начала плакать. Дальше я следовала его указаниям», — поделилась подробностями экс-солистка «Тату» в эфире шоу «Секрет на миллион».

Когда педофил отпустил школьницу, она побежала к соседям, потому что дома никого не было. Певица все им рассказала, затем поднялась к себе в квартиру, где долго сидела в ванной, а потом стала собираться на репетицию в «Непоседах», поскольку пропускать их было нельзя. После Катина рассказала о случившемся родителям, и семья пошла в милицию, где составили фоторобот преступника.

«Я до сих пор помню его лицо. Просто мужчина с родинкой на лице ближе к носу. Ему, наверное, навскидку было 30–35 лет...» — отметила артистка.

Отыскать напавшего на певицу педофила так и не удалось. После пережитого экс-солистка «Тату» долго ходила к психологу. Сейчас она готова говорить о случившемся, поскольку это может помочь другим девочкам и подросткам справиться с травмирующим опытом.

Даже после пережитого Лена Катина не отказывается от личной жизни. Певица успела побывать в браке, а недавно закрутила роман с мужчиной, который не имеет отношения к миру музыки.