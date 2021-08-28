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Правоохранители Уганды предотвратили теракт на похоронах командующего армией страны
Весь мир
Правоохранители Уганды предотвратили теракт на похоронах командующего армией страны
wikipedia.org  /  Andrew Regan / CC BY-SA 3.0

Кампала, 28 августа. Похороны генерал-майора Пола Локеча по прозвищу Лев Могадишо завершились успешно только благодаря правоохранителям. Силовики предотвратили теракт, сообщает издание The East African.

Силы безопасности задержали гражданина Уганды Абдула Катумба (Бен) в северном городе Паден. Мужчина планировал совершить самоподрыв во время погребального обряда известного по всей стране высокопоставленного военного.

«У подозреваемого обнаружили жилет с готовыми поражающими элементами, детонаторы, набор материалов для изготовления бомбы: сульфат аммония, переключатели и мобильные телефоны, используемые для взрыва устройства», — заявил местным СМИ пресс-секретарь армии, бригадный генерал Флавия Беквасо.

Во время допроса Катумба признался, что планировал сорвать похороны покойного генерал-майора, что привело бы к большому количеству жертв и снижению уровня доверия населения к правоохранительной системе.

Правоохранители Уганды предотвратили теракт на похоронах командующего армией страны
wikipedia.org  / TSGT PERRY HEIMER/Общественное достояние

Пол Локеч скончался в своем доме в минувшую субботу, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. В прошлом высокопоставленный сотрудник полиции и командующий армией Уганды, он дважды руководил военной операцией «Африканского союза по борьбе с боевиками «Аш-Шабаб» в Сомали» (молодежное движение «Аль-Каиды»1 — обе группировки запрещены в России).

Генерал возглавлял отряды, которые в 2011 году выбили террористов из столицы соседнего государства, после чего получил прозвище Лев Могадишо. Он также участвовал в операции Демократической Республики Конго против членов группировки «Союзные демократические силы».

«Мы все помним его как человека с сильным характером, огромным мужеством, порядочного и честного», — говорится в заявлении военного ведомства Уганды.

Ранее ФАН сообщал, что дорожная полиция Уганды получит оружие после покушения на министра транспорта страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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