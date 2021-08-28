Психолог Денисов-Мельников объяснил, когда секс по дружбе приводит к отношениям

Роман солистов музыкальной группы Little Big Софьи Таюрской и Ильи Прусикина начался с секса по дружбе. Сейчас влюбленные кажутся абсолютно счастливыми. В разговоре с ФАН сексолог, психолог Валентин Денисов-Мельников объяснил, в каких случаях после бурной ночи могут начаться отношения.

Когда встречается понятие «секс по дружбе», по мнению эксперта, смешивается все: чувства, эмоции, обстоятельства. Часто очень сложно разобраться, где на самом деле друзья, а где — влюбленные.

«Возможно, люди дружат потому, что им никак не перейти к интимным отношениям. Возможно, они действительно просто друзья. Но, с другой стороны, люди противоположных полов так или иначе рассматривают друг друга как возможного партнера. Другое дело, что часто они говорят о дружбе, потому что кто-то из них находится в отношениях. Но если один из потенциальных партнеров освобождается либо возникают какие-то трудности в отношениях, а друг его утешает, то дружба может перейти на новый уровень», — говорит сексолог.

Волей-неволей здесь вспоминается история Таюрской и Прусикина, ведь они позиционировали себя как настоящие друзья, когда Ильич был в браке.

instagram.com / @iliyaprusikin

Валентин Денисов-Мельников отмечает, что в отношениях главное — процесс их выстраивания.

«Если из этого выходит что-то хорошее — хорошо, если нет — то нет. Здесь нет какого-то четкого правила. Часто люди дружбой маскируют свои отношения, которые пока по какой-то причине не могут перейти в интимные, но при удобном моменте это все же происходит», — добавил сексолог.

Как будут развиваться события в звездной паре, покажет время. А пока они счастливы и наслаждаются компанией друг друга. К тому же их связывают не только чувства, но и работа. Совсем недавно рейв-музыкант Илья Прусикин показал тизер на клип, записанный совместно с Софьей Таюрской. Артист также пообещал выпустить один из доработанных хитов.