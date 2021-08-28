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Слесарь в Бурятии попал в больницу из-за полученной на заводе травмы

  /   Обновлено: 28 августа 2021 19:56
Происшествия
Слесарь в Бурятии попал в больницу из-за полученной на заводе травмы
Федеральное агентство новостей  /  Яцко Степан

Улан-Удэ, 28 августа. Местный житель пострадал во время работы на заводе в одном из цехов ЛВРЗ. Его экстренно доставили в медицинское учреждение.

По предварительным данным, мужчина просунул голову и левую руку между подвеской и балансиром тормозной рычажной передачи, после чего сработала тормозная система. В результате рабочего зажало. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Сейчас на месте происшествия работает специальная комиссия, которая расследует инцидент. После специалисты смогут дать официальное заключение о причинах происшествия.

Еще один мужчина сломал позвоночник на очистных сооружениях в Армавире.

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