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«Лучшая реклама украинского гражданства»: Захарова ответила Кулебе на слова о Поклонской

  /   Обновлено: 28 августа 2021 19:52
Политика
«Лучшая реклама украинского гражданства»: Захарова ответила Кулебе на слова о Поклонской
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 28 августа. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал лучшую рекламу украинского гражданства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кулеба высказался о возможном назначении депутата Госдумы Натальи Поклонской послом. Украинский министр сказал, что Киев может «испортить ей жизнь», если она до сих пор является гражданкой Украины.

Мария Захарова ответила Кулебе на слова о Поклонской.

«Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: «У вас еще осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь»», — написала дипломат в Telegram.

Ранее сообщалось, что Поклонская посоветовала Дмитрию Кулебе проявлять качества иного характера, а не демонстрировать несдержанность в заявлениях. Также за депутата заступился председатель Госдумы Вячеслав Володин, который сообщил, что Поклонскую «защитят от таких министров».

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россия поклонская захарова кулеба
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