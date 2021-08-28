«Лучшая реклама украинского гражданства»: Захарова ответила Кулебе на слова о Поклонской

Москва, 28 августа. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал лучшую рекламу украинского гражданства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кулеба высказался о возможном назначении депутата Госдумы Натальи Поклонской послом. Украинский министр сказал, что Киев может «испортить ей жизнь», если она до сих пор является гражданкой Украины.

Мария Захарова ответила Кулебе на слова о Поклонской.

«Лучшей рекламы украинского гражданства придумать невозможно: «У вас еще осталось гражданство Украины? У нас есть возможности испортить вам жизнь»», — написала дипломат в Telegram.

Ранее сообщалось, что Поклонская посоветовала Дмитрию Кулебе проявлять качества иного характера, а не демонстрировать несдержанность в заявлениях. Также за депутата заступился председатель Госдумы Вячеслав Володин, который сообщил, что Поклонскую «защитят от таких министров».