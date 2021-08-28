Опубликовано фото Виктора Пелевина, который не появлялся на публике 20 лет

Москва, 28 августа. Снимок известного российского писателя Виктора Пелевина, который скрывается от поклонников и журналистов, появился в Сети.

Редакция The Blueprint сообщила, что в ее распоряжении оказалось фото автора, сделанное в прошлом году. Проверить достоверность этой информации невозможно. При этом компания, занимающаяся биометрическим анализом, подтверждает 75% сходства с другими доступными изображениями писателя, на которых он, как правило, запечатлен в черных солнцезащитных очках.

Уникальное фото пришло журналисту Вадиму Смыслову от пользователя с ником Чекист. Теперь сотрудник СМИ теряется, действительно ли это Пелевин или кто-то хочет всех запутать.

Виктор Пелевин является автором почти двух десятков романов и имеет многомиллионную армию фанатов. Он несколько раз становился лауреатом престижных литературных премий. Писатель почти не общается с прессой и ведет затворнический образ жизни.

В 2016 году появилась информация, что он скончался. Сообщалось, что Пелевин умер в Германии, но подтверждений этому не было. Более того, 26 августа издательство «Эксмо» выпустило его новый философский роман Transhumanism Inc.