Банги, 28 августа. Население ЦАР вновь вернулось к вопросу о полной отмене эмбарго на поставки вооружения и военной техники, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

По мнению людей, действующие в отдаленных районах республики боевики способны вести партизанскую войну с использованием современных наступательных средств. В то время как правительственные силы обладают, по сути, только винтовками и крупнокалиберными пулеметами.

Граждане единодушно призывают Совет Безопасности ООН снять ограничительные меры, разрешить поставки всей номенклатуры вооружения и военной техники, а также вывести с территории ЦАР членов многопрофильной миссии организации (МИНУСКА). Последние не только неспособны защитить население, но и поддерживают радикалов из различных группировок.

После того как подготовленные российскими инструкторами бойцы национальной армии (FACA) освободили от боевиков территории страны, народ начал им безоговорочно доверять и благодарить за проведенную работу. Тем не менее правительственные силы по-прежнему не могут свободно выполнять миссию.

«Вот почему в ходе проведенных расследований мы поняли, что народ Центральноафриканской Республики требует отмены эмбарго, которое больше не имеет смысла. Более того, это намеренные ограничения, главной целью которых становится дестабилизация обстановки. У Совета Безопасности ООН нет веских причин продлевать ограничения на год. Сегодня почти на всей территории страны царит спокойствие, власти восстановили контроль над республикой. Подразделения FACA, жандармы и полиция уже развернуты по всей стране. Кому выгодна пролонгация санкций?» — задаются вопросом аналитики издания.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Пока ограничительные меры сохраняются, правительственным силам будет тяжело полностью очистить страну от бандформирований.

«Уход МИНУСКА остается единственным вариантом окончательного восстановления мира в республике, потому что именно на основании отчетов миссии эмбарго продлевается», — заключили сотрудники СМИ.

Ранее ФАН сообщал, что общественные деятели ЦАР выступили за отмену ограничительных мер в отношении африканского государства.