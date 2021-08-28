Москвичка написала картину на дне высокогорного озера в Карачаево-Черкесии

Елена Воронцова стала участницей экспедиции «Подводный Кавказ-2021». Снарядившись в амуницию для дайвинга, девушка погрузилась под воду высокогорного озера Кынгыр-Чад, и, установив там специально загрунтованный холст на глубине шести метров, принялась за работу.

Для создания уникальной картины она использовала масляные краски и мастихины. На полотне женщина изобразила все то, что увидела на дне: небесно-голубую воду и камни.

«Я написала на дне озера подводную картину, пейзаж. Все с натуры — так, как там выглядит на самом деле», — пояснила художница.

Создание картины заняло у Воронцовой около 70 минут. До Елены подобных экспериментов еще никто не делал, поэтому девушка решила подать заявку на установление мирового рекорда. Подводным рисованием Воронцова занимается с 2015 года, в ее портфолио уже более 40 работ, написанных в море и в озере Байкал. В 2017 году художница установила мировой рекорд, написав полотно в Ординской пещере на глубине 12,5 метров при температуре воды +5°C.